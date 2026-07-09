Il presidente della FIGC continua tenere nascoste le sue carte ma rivela: “Forse c’è una sorpresa per il ruolo di dt”. Maldini e Conte restano i favoriti, la prossima sarà la settimana decisiva

L’Italia è ancora a caccia degli uomini dai quali ripartire. Dopo la clamorosa sconfitta ai rigori in Bosnia, i vertici della federazione e della nazionale sono stati di fatto completamente azzerati. Via il presidente Gravina, ma anche gli uomini di campo come Gigi Buffon e il ct Rino Gattuso. Da quel momento è cominciata una lunga attesa per l’arrivo al vertice di Giovanni Malagò e delle sue prime scelte, che ora potrebbero prendere forma.

La sorpresa di Malagò

“Questa è la settimana del dt”. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha rivelato da tempo le sue intenzioni, con l’idea di dare alla nazionale una struttura che ricordi quella dei club. Per questo motivo diventa cruciale la carica di direttore tecnico che avrà il polso generale della situazione e voce in capitolo per la scelta dell’allenatore. Nelle ultime settimane il nome più chiacchierato è stato quello di Paolo Maldini ma è lo stesso Malagò ad annunciare che ci potrebbe essere una sorpresa in arrivo: “Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto e ci può essere anche una sorpresa. Magari si va più facilmente su altre situazione. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto”.

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Maldini in pole ma spunta l’idea Totti

La Gazzetta dello Sport insiste che nella testa di Malagò per il ruolo di direttore tecnico c’è solo Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan è un pallino del presidente che sta facendo di tutto per riuscire a vincere le ultime resistenze. Ma nelle ultime ore sarebbe spuntata anche una nuova idea, magari frutto delle celebrazioni per il 20esimo anniversario del Mondiale dell’Italia, una pista che porta a uno degli eroi in Germania, Francesco Totti. Difficile capire se si tratta solo di una voce oppure se c’è effettivamente qualcosa di concreto.

Conte-Mancini: sfida a due per la panchina

Prima Roberto Mancini poi Antonio Conte, i due allenatori si sono dati battaglia (solo virtualmente) per il ruolo di commissario tecnico dell’Italia. Fino a qualche settimana fa sembrava tutto pronto per il ritorno dell’eroe degli Europei del 2021, poi è arrivato il clamoroso dietrofront di Malagò dettato (secondo le voci di dentro) dalle big di serie A. In pole è tornato Antonio Conte ma anche sull’ex tecnico del Napoli sono emerse subito delle difficoltà relative principalmente al suo contratto. Il tecnico pugliese vuole essere pagato da top e l’ingaggio potrebbe essere un problema. Le ultime voci rivelano che i confronti continui potrebbero aver avvicinato le parti con Conte che potrebbe firmare un accordo di due anni con opzione per i seguenti due. Ma se la trattativa dovesse naufragare, Mancini è pronto a tornare in sella.