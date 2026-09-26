Italia: Malagò sulla graticola assieme a Mancini, è la rivincita di Paolo Maldini

Dopo il ko col Belgio in Nations League si scatenano le polemiche sul web, nessuno sconto al presidente federale e al ct ma tanti rimpianti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Molti li aspettavano al varco, altri si sono ritrovati disillusi: sono passati tre mesi dall’elezione del nuovo presidente della Figc al posto del dimissionario Gravina ma la rivoluzione nel calcio italiano per ora non si vede. Nè in campo, dove la Nazionale perdeva prima e perde ora, nè fuori visto che al di là di nomine più o meno di rappresentanza siamo ancora lontani da riforme e cambiamenti. E per i tifosi il ko col Belgio è stata l’occasione per sfogarsi.

Il ricordo dell’addio di Maldini

Il pensiero va alla coppia Maldini-Leonardo, costretta ad andar via dopo la bocciatura del nome di Pirlo come ct, e a cosa sarebbe potuto cambiare davvero se si avesse avuto più coraggio. E’ un giorno nero per Malagò e Mancini che finiscono nel tritacarne delle polemiche con accuse da destra e da sinistra dopo l’infelice partenza della Nazionale.

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Malagò sfiduciato dai tifosi

Fioccano i commenti sui social: “Con Mancini e Malagò si finisce KO” e poi: “Mancini è un perdente nato! Malagò pagherà questa scelta infelice in termini di immagine e di blasone per una nazione che ha vinto quattro mondiali” e anche: “Da Gravina ad oggi cosa è cambiato? NULLA anzi si è pure peggiorato in tutto. Mi auguro di cuore che fallisca tutto così ci sarà un vero rinnovamento. Con Malagò e Mancini si sono fatti 1 milione di passi indietro” e ancora: “Finché alla guida del calcio italiano ci saranno persone innamorate del dio denaro non ci saranno speranze! Malago, Mancini sono innamoratissimi..”.

C’è chi scrive: “Esordio perfetto per questa “nuova” gestione della FIGC. Malagò e Mancini il nuovo che avanza..ma andatevene. E adesso scappa di nuovo, coniglio” e poi: “Ripreso un allenatore che già aveva mancato la qualificazione al Mondiale 2022, prese 2 pere dal Belgio di Van Bommel all’esordio del “nuovo corso” però meno male che Malagò ha salvato il calcio italiano da Paolo Maldini e Leonardo senza manco farli iniziare” e ancora: “Ci aspettiamo osservazioni critiche sul caso nazionale… Maldini/Malago niente da dire ancora ?”.

Il web è scatenato: “Malagò quando mai ha capito di calcio… Ranieri è ora di andare al parco a fare il nonno” e poi: “La colpa è solo di Malagò, ha sabotato la candidatura di Pirlo per tornare alla sua prima scelta, il compagno di merende Mancini” e anche: “Mesi buttati tra presidenza federale, allenatore ed ora il caos Malagò. Nel frattempo nessuna traccia delle riforme necessarie ed i Club che continuano ad essere i padroni del movimento. Non cambierà mai nulla senza commissariamento”, oppure: “Avevamo l opportunità di cambiare con Maldini e Leonardo ,Baldini ieri sera avrebbe VINTO. Invece cambiato il presidente FIGC ma non cambi i soliti volti sotto Malago i risultati sono questi e non si dimettono perché attaccati alle poltrone” e infine: “Menomale che hanno esonerato subito Maldini così possiamo felicitarci con la Figc, con Mancini e con la Lega Calcio per l’eccellente lavoro che è già iniziato col piede giusto.”.

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