Italia, Zazzaroni punge Maldini e Guardiola: “Altro che stanchezza”. Il like di Mancini e le polemiche sui social

Il direttore del Corriere dello Sport lancia una frecciata all’ex dirigente del Milan e a Guardiola: “Non riusciva a metterne insieme undici”. L’intervista di Maldini divide i social

La verità di Paolo Maldini in un’intervista. Per qualche giorno l’ex dirigente rossonero è stato il volto nuovo della nazionale italiana, quello che avrebbe dovuto portare una rivoluzione nel sistema calcio. Ma è crollato tutto nel giro di poche ore, il no a Pirlo di Malagò ha portato l’ex difensore e Leonardo a dare le dimissioni ancora prima che il contratto con la FIGC diventasse effettivo. Ma la sua intervista non convince tutti a cominciare dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

Il passaggio su Guardiola

Una lunga intervista quella di Paolo Maldini al Corriere della Sera nella quale l’ex dirigente del Milan racconta tutto quello che è successo nel corso degli ultimi mesi. La prima chiamata di Malagò già a Pasqua e poi l’epilogo degli ultimi giorni con le dimissioni ancora prima che il contratto diventasse effettivo. C’è un passaggio molto importante anche su Guardiola: “Siamo andati a trovarlo a Barcellona, abbiamo pranzato insieme e parlato un’intera giornata. Era molto tentato, è stato molto vicino dall’accettare. Si era messo anche a scrivere le formazioni sui fogli. Il rifiuto? Per stanchezza. Viene da dieci anni massacranti in Premier, si è operato alla schiena e vuole riportarsi. Ma è stata una discussione molto seria”.

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L’affondo di Zazzaroni

Le parole di Maldini su Guardiola però non sembrano aver avuto effetto sul direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che sui social ha espresso il suo pensiero sulla vicenda in modo caustico che di fatto suona come una frecciata nei confronti del dirigente e forse anche del tecnico spagnolo. Il giornalista cita il passaggio dell’intervista su Pep e quando si parla della sua stanchezza va all’attacco: “Non riusciva a metterne insieme 11”.

Il like di Mancini e la reazione dei social

L’affondo del giornalismo scatena reazioni, anche di quelle “eccellenti” a cominciare dal nuovo commissario tecnico dell’Italia che è intervenuto sul post Instagram di Zazzaroni e ha messo il suo “like” che non è passato inosservato. L’intervista di Maldini ha avuto vasta eco sui social creando una spaccatura tra i tifosi italiani. Da una parte quelli che hanno apprezzato le parole dell’ex Milan in un’intervista non banale, da un lato chi invece continua a criticare il suo presunto integralismo: “Passare da Guardiola a De Rossi, Grossi e Pirlo. Ma davvero? Dopo il Milan nessuno ha contattato Maldini per dare il ds. Un mito come giocatore. Come dirigente…”. E ancora: “Dimettersi dopo essere passati da Guardiola a Pirlo è una colpa manageriale grave. E Guardiola che vuole venire a fare il Cruijff e poi non viene perché un po’ stanchino, puzza di favoletta”.

C’è chi però si schiera con Maldini: “Maldini è un integralista – scrive Max – ma qui ha ragione da vendere. Malagò è stato osannato dalla solita stampa di regime. Abitando a Milano ho potuto vedere le storture delle sue Olimpiadi invernali, altro che top manager”. Mentre Massimiliano fornisce un’altra versione: “La verità è che Malagò ha voluto Maldini perché Guardiola a loro manco rispondeva. Quando Pep ha rifiutato, lo hanno scaricato”.