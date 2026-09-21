Italia, chiuso il caso Maldini: Mancini aspetta il figlio d’arte rilanciato da Pisacane, il tecnico alleato dei c.t.  

L’attaccante del Cagliari negativo anche al secondo test tossicologico dopo l’incidente in auto della scorsa settimana a Milano: potrà rispondere alla convocazione in Nazionale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Si può considerare ormai chiuso il caso relativo alla presunta positività alle sostanze stupefacenti di Daniel Maldini: l’attaccante del Cagliari è risultato negativo agli esami tossicologici effettuato dopo l’incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto la scorsa settimana. Maldini, l’ultima rivelazione lanciata dal tecnico dei sardi Fabio Pisacane, è pronto quindi a rispondere alla convocazione nell’Italia del c.t. Roberto Mancini.

Italia, Maldini negativo agli stupefacenti

Gli esami effettuati all’ospedale Niguarda di Milano scagionano del tutto Daniel Maldini, coinvolto la scorsa settimana in un incidente stradale nel capoluogo lombardo, dopo il quale era stato positivo all’etilometro e gli era stata ritirata la patente: l’attaccante del Cagliari non era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al volante della sua auto, il test disposto dalla Polizia locale e il cui esito verrà comunicato in Procura è infatti risultato negativo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo stesso risultato aveva dato, in realtà, anche il tampone salivare effettuato il giorno dopo l’incidente, un esame che però non aveva valore legale. Maldini aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, dunque, ma non aveva assunto alcun tipo di droga.

Italia, il c.t. Mancini aspetta Maldini

Il risultato negativo degli esami spalanca a Maldini le porte dell’Italia: il 24enne attaccante figlio d’arte fa parte infatti dei 34 convocati del c.t. Roberto Mancini per gli impegni della Nazionale in Nations League. Per Maldini non sarà la prima volta in azzurro – l’attaccante vanta 6 presenze tra la gestione Spalletti e quella Gattuso – ma si può serenamente affermare che nessuna delle convocazioni ricevute in carriera fosse più meritata di quest’ultima.

Approdato al Cagliari dopo l’ennesima stagione in chiaroscuro tra Atalanta e Lazio, Maldini sta vivendo un inizio di stagione strepitoso, assolutamente inedito di una carriera iniziata nel 2020 a 18 anni col debutto in serie A con la maglia del Milan.

Maldini, Pisacane e il boom al Cagliari

Maldini ha già segnato 3 gol con la maglia del Cagliari, l’ultimo sabato scorso nella vittoria a Udine che ha proiettato i sardi a un solo punto dalla vetta della classifica: dopo 5 giornate di campionato è dunque a una sola rete dal suo record di realizzazioni in una singola stagione (4 con il Monza nel 2023/24). Un’esplosione, quella di Maldini, su cui ha influito la fiducia riposta in lui da Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari che l’ha lanciato subito da titolare, ritagliandogli il ruolo di trequartista centrale o seconda punta vicino al centravanti, il senegalese Paul Mendy. E la fiducia di Pisacane non è venuta meno neanche dopo l’episodio dell’incidente. “Maldini si merita questa convocazione, non pensavo fosse così forte – ha detto l’allenatore prima della partita di Udine -. Chi lo ha allenato me lo aveva descritto come un calciatore dal talento cristallino, ma è anche altro”.

Pisacane, i precedenti Palestra e Romano

La convocazione di Maldini rappresenta dunque un successo per lo stesso Pisacane, allenatore che da quando è arrivato sulla panchina della prima squadra del Cagliari, nella scorsa stagione, si sta trasformando in un alleato prezioso per i c.t.. L’allenatore napoletano ci ha messo del suo nell’esplosione di Marco Palestra, arrivato nell’estate 2025 in prestito dall’Atalanta come un esterno talentuoso ma ancora acerbo, e poi volato al Chelsea con le stimmate del prossimo vero top player della Nazionale. Quest’anno, invece, il campionato del Cagliari si è aperto col gol al Parma di Alessandro Romano, altro giovane talento (classe 2006) entrato nelle convocazioni di Mancini dopo aver preferito l’Italia alla Svizzera (ha il doppio passaporto).

In attesa del recupero di Palestra, alle prese con i postumi di un infortunio, vedremo se Romano e Maldini riusciranno a conquistare subito un posto in campo nella nuova Nazionale: e chissà che presto Pisacane non abbia in serbo qualche altra sorpresa per i colori azzurri.