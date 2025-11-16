Italia, la maledizione continua: l’infortunio di Guerinoni dopo Brignone e Bassino. Goggia fa gli scongiuri e si allena con Vonn

La squadra italiana perde un altro pezzo in vista dei Giochi Olimpici, la 23enne Guerinoni si fa male a Zinal e la sua stagione potrebbe essere conclusa. Tabanelli a caccia di un miracolo

Non è vero ma ci credo. L’Italia dello sci femminile continua a perdere pezzi anche se a fermarsi stavolta non è un’atleta di punta della squadra azzurra. L’ultimo infortunio è quella della 23enne Alessia Guerinoni che si è fermata nel corso di un allenamento in vista della stagione di Coppa Europa.

L’infortunio di Guerinoni

I tanti infortunio della “prima squadra” dello sci femminile avrebbero potuto dare l’opportunità ad altre atlete della squadra di provare a mettersi in luce. E’ il caso di Alessia Guerinoni, classe 2002 che vanta già tre apparizioni in Coppa del Mondo e che fa parte del gruppo della Coppa Europa. L’infortunio è avvenuto mentre la sciatrice si stava allenando sulla pista svizzera di Zinal in vista del gigante che aprirà la stagione del circuito europeo. I primi accertamenti hanno evidenziato che la giovane sciatrice lombarda avrebbe riportato la sospetta rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la frattura composta del perone dello stesso ginocchio, ma verranno fatti ulteriori esami nei prossimi giorni.

Bassino, Rossetti e Brignone: le “vittime” illustri

Quella che sembra una vera e propria maledizione per lo sci femminile (ma non solo) è cominciata con il terribile infortunio di Federica Brignone avvenuto la scorsa primavera. L’azzurra che sembra però a un passo dal tornare sulla neve ha aperto una lunga sfilza di infortuni che ha colpito anche Marta Rossetti e Marta Bassino, che hanno di fatto già dovuto dire addio alla possibilità di partecipare ai Giochi del prossimo febbraio. Una maledizione che si è estesa anche al giovane talento del freestyling Flora Tabanelli che in questo momento è alle prese con la riabilitazione al J Medical insieme a Bassino e Brignone. Per lei c’è ancora una piccola speranza, che assomiglia più a un miracolo e la giovanissima azzurra era considerata una delle medaglie sicure ai prossimi Giochi.

Goggia fa gli scongiuri e si allena con Lindsey Vonn

Le speranze italiane a Milano-Cortina, inutile nasconderlo, sono tutte affidate al talento di Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca ieri ha compiuto 33 anni ed ha potuto festeggiare con un allenamento molto speciale per lei. L’azzurra infatti si è allenata con l’amica e leggenda statunitense Lindsey Vonn: “Allenarmi con lei mi emoziona sempre, un po’ come se fosse la prima volta, ed è propio bella che questa felicità mi attraversi ancora oggi, nonostante il fatto che condividere questa vita sugli sci insieme possa essere ormai, per tanti aspetti assodato. Ci sono persone che costituiscono una fonte di energia e di ispirazione, che illuminano il nostro percorso anche nei omenti più bui. Lindsey è stata il io idolo e credo che senza di lei non sarei l’atleta che sono diventa oggi”.