Italia, senza Mondiale è un disastro: il calcio di fronte uno scenario da incubo, ecco i rischi e chi potrebbe pagare

Rino Gattuso ha parlato di partita più importante della sua carriera ma è l’intero calcio italiano che si gioca una fetta di futuro a cominciare dalla partita contro l’Irlanda del Nord. Ma c’è chi potrebbe approfittarne

In termini puramente economici, la qualificazione dell’Italia ai Mondiali vale circa 20 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante per la Federazione ma in questo momento sembra essere un dato quasi irrilevante di fronte ai rischi di non essere presenti ai nastri di partenza alla Coppa del Mondo 2026. La squadra di Gattuso ha una responsabilità fondamentale che potrebbe avere conseguenze anche negli anni a venire.

Una generazione senza Mondiale

L’ultima volta è stata il 2014 e se per chi ha qualche anno in più non sembra così lontano, per le nuove generazioni l’Italia ai Mondiali è tutto tranne che scontato. La prima pagina della Gazzetta dello Sport punta proprio su questo alla vigilia della sfida con l’Irlanda del Nord: “Fateli sognare”, è il titolo scelto con l’immagine di ragazzi dai 10 ai 16 anni, quelli che il Mondiale lo hanno solo sentito raccontare, visto in qualche vecchia registrazione e mai davvero sentito. Il rischio enorme è quello di rimandare ancora una volta l’appuntamento, a un 2030 che però in questo momento sembra lontanissimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non rischia soltanto Gattuso

La conseguenza di una mancata qualificazione ai Mondiali, almeno quella più evidente, è ovviamente l’addio di Rino Gattuso alla panchina azzurra. Il tecnico ex Milan e Napoli ha dimostrato tutto il suo attaccamento per una maglia con cui ha conquistato il suo sogno più grande nel 2026. Ma è evidente come in caso di disastro, Ringhio sarebbe l’ultimo dei colpevoli. Stasera a Bergamo non c’è solo in ballo il suo futuro, ma quello del calcio italiano. Una delle nazionali più titolate al mondo che per la terza volta consecutiva rischia di essere assente alla vetrina più importante, per di più al primo Mondiale “iper” di Gianni Infantino che per il 2026 vede al via 48 squadre. A rischio c’è l’intero sistema calcio italiano, anche quello che riguarda i club e il loro futuro.

Tennis, atletica e volley: i sostituti sono già pronti

Il momento di crisi del calcio italiano è arrivato proprio quando negli altri sport l’Italia sta vivendo uno dei suoi momenti più positivi. Negli ultimi due anni a prendere il posto della nazionale nel cuore dei tifosi, soprattutto quelli più giovani, è stato Jannik Sinner che con le sue vittorie è riuscito a fare appassionare tutti al mondo del tennis. Ma di successi importanti e clamorosi ne sono arrivati in tante discipline, a cominciare dal volley con l’Italia che solo qualche mese fa si è laureata campione del mondo sia in ambito maschile che in quello femminile con Giannelli ed Egonu che sono diventate due icone azzurre. E anche l’atletica ha visto una crescita come mai in passato.

Il rischio che corre il calcio italiano è quello di cedere sempre più terreno di seguito e popolarità a quelli che fino a qualche tempo fa venivano regalati nel campo degli “altri sport” e che invece anche dal punto di vista economico reclamano spazio e importanza. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, da tempo auspica il sorpasso del tennis sul calcio. Una sfida da non sottovalutare visto che ci potrebbe essere un allontanamento sempre maggiore dei giovani dal calcio verso altre discipline che porterebbe anche un impoverimento dal punto di vista del talento. L’obiettivo della nazionale è chiaro: bisogna andare al Mondiale e riconquistare il cuore degli italiani, soprattutto quelli più giovani.