L’Italia sogna di convincere Tresoldi a vestire l’azzurro invece di scegliere la Germania di Klopp. Ma il regolamento Fifa rischia di far sfuggire Caprile, il più scontento di tutti però è Sherri

I dirigenti dell’Italia e lo stesso Roberto Mancini stanno lavorando senza sosta per convincere Nicolò Tresoldi a vestire la maglia azzurra ma allo stesso tempo rischiano di vedersi sfuggire tra le mani un altro giocatore, Elia Caprile. Il regolamento della Fifa lascia una porta aperta questa possibilità e l’Albania potrebbe diventare la sua nuova destinazione.

Caprile ottiene la cittadinanza albanese

Da qualche giorno il portiere del Cagliari, Elia Caprile, ha ottenuto la cittadinanza albanese e quindi è in possesso di un doppio passaporto. Una possibilità che gli è stata promessa dal legame con la compagna Emily Toshkollari. Anche se i due non sono sposati, il loro è un rapporto duraturo da cui è nato anche il piccolo Eduardo. La moglie avrebbe chiesto a Elia la possibilità di avere la seconda cittadinanza e nell’affare si sarebbe inserito anche la federcalcio albanese che avrebbe fatto anche pressioni nei confronti di Bajram Bagaj per concederla. Il motivo è chiaro, quello di provare a convincere l’estremo difensore del Cagliari a giocare con la maglia della nazionale albanese.

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Cosa dice il regolamento della Fifa

La possibilità che Caprile decida di abbandonare l’azzurro Italia per vestire i colori dell’Albania però ora è piuttosto remota. Anche perché di mezzo c’è anche la Fifa e il suo regolamento che consente questi “salti” di nazionalità sono quando ci sono i requisiti necessari. Tra questi c’è anche quello definito del “genuine link”, un collegamento naturale alla nazione che si vuole rappresentare e che può essere la nazionalità di un parente prossimo (madre, padre o nonni), oppure la residenza in quel paese per almeno 5 anni; requisiti che il portiere del Cagliari non ha. La possibilità resta formalmente aperta perché nonostante la convocazione nella nazionale di Mancini, Caprile non ha ancora esordito in nazionale maggiore e in una gara ufficiale, quindi così come potrebbe succedere per Tresoldi, la chance di cambiare nazionale resta ancora sul piatto.

La beffa per Mancini e per Sherri

A caldeggiare la nazionalità albanese per Caprile sarà stato anche il nuovo selezionato Rolando Maran che conosce bene il portiere e che di sicuro lo vorrebbe tra le sue fila. Dal canto suo, l’estremo difensore sa che potrebbe trovare poco spazio nella nazionale di Mancini visto che davanti a lui c’è uno dei big a livello mondiale del ruolo come Gigio Donnarumma. Ma in questa storia c’è un protagonista che potrebbe essere il più preoccupato di tutti e si tratta di Alen Sherri, 28enne portiere che in questo momento da da “dodicesimo” a Caprile con il Cagliari e che vorrebbe tenersi almeno stretto il ruolo di titolare con l’Albania.