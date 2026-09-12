Mancini le prova tutte, vola a Parigi per Koleosho e Coppola e prepara lo sgarbo ad Ancelotti: venerdì il giorno della verità

Il ct dell’Italia non vuole lasciare nulla di intentato e cura da vicino tutti i giocatori che potrebbero far parte del gruppo azzurro: il tecnico era in tribuna per la sfida di Ligue 1 tra Paris Fc e Lione. E blinda Inacio dall’assalto del Brasile

In giro per l’Europa per guardare da vicino i talenti azzurri. Roberto Mancini sta facendo di tutto per arrivare nelle migliori condizioni possibili alle prime convocazioni della sua “seconda” Italia. Il commissario tecnico ha deciso di andare a vedere da vicino, a Parigi, altri due giocatori che potrebbero far parte del gruppo ed è stato avvistato sugli spalti della sfida di Ligue 1 tra Paris Fc e Lione. E si prepara a blindare Inacio dall’assalto del Brasile di Ancelotti.

A Parigi per Coppola e Koleosho

Roberto Mancini non vuole lasciare nulla al caso. La sua seconda avventura sulla panchina dell’Italia deve essere perfetta per evitare critiche e polemiche. E per questo motivo il tecnico ha deciso di continuare il suo lavoro per visionare tutti i giocatori che possono rientrare nel gruppo azzurra. Nella serata di sabato è stato a Parigi per assistere al match tra il Paris FC e il Lione, una partita che avrebbe potuto lanciare una delle due squadre al primo posto nella Ligue 1 ma che invece si è conclusa con un pareggio senza reti. In campo per i parigini c’erano due giocatori che interessano da vicino il ct, il difensore Diego Coppola (già nel giro della nazionale) che ha fornito una buona prestazione rimanendo in campo per 90 minuti e l’esterno Luca Koleosho, che dopo qualche buono spunto è stato sostituito a poco più di 10 dalla fine. Se il difensore rientra già nel gruppo dei candidati alla convocazione, il centrocampista potrebbe invece continuare almeno per il momento il percorso con l’Under 21 di Silvio Baldini.

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Inacio, Mancini chiude la porta ad Ancelotti

L’unica cosa che non si può permettere la nazionale italiana in questo momento è quella di perdere dei potenziali nuovi talenti. Mancini è già riuscito a convincere Alessandro Romano mentre si è trovato di fronte al no di Nicolò Tresoldi che per il momento continuerà il suo percorso con le giovanili della Germania. Chi dovrebbe essere sicuramente convocato e magari giocare anche qualche minuto è Samuele Inacio. Il giocatore del Borussia Dortmund viene considerato come una potenziale stella e nonostante sia ancora giovanissimo, Mancini non vuole perdere tempo e inserirlo già nelle sue prime convocazioni. Anche perché il figlio dell’ex attaccante di Napoli e Atalanta ha anche la cittadinanza brasiliana con Ancelotti che ci avrebbe fatto anche un pensierino, quindi meglio spegnere ogni tentativo di assalto carioca.

La possibile lista di Mancini

C’è grande attesa per le prime convocazioni di Roberto Mancini, una prima volta a metà visto che per ct si tratta di un ritorno sulla panchina azzurra. Di certo le scelte dell’allenatore saranno un’indicazione anche per la sua volontà e per il futuro, per capire come impostare la nazionale che si lancia verso la Nations League e i prossimi obiettivi con più dubbi che certezze. La sensazione è che ci potranno essere tanti giovani e soprattutto scelte intese anche a evitare il rischio di perdere dei potenziali talenti in chiave futura come per il caso Inacio. Tra i volti nuovi ci dovrebbero essere Alessandro Romano che ha preferito l’Italia alla Svizzera e ci potrebbe essere anche Doumbia che sta facendo molto bene con la maglia dello Sporting.