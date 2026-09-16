Italia, Vergara e non Cissè nella maxi-lista di Mancini: il c.t. fa un favore a Baldini, la speranza su Palestra

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Roberto Mancini darà venerdì 18 settembre l’elenco dei convocati dell’Italia per le gare di Nations League con Belgio e Turchia: della maxi-lista del c.t. farà parte Antonio Vergara del Napoli, mentre è in dubbio la presenza di Alphadjo Cissè, rivelazione del Milan che Mancini potrebbe escludere per fare un favore al collega dell’Italia U21 Silvio Baldini. Il commissario tecnico spera di avere a disposizione anche Marco Palestra.

Italia, da Mancini una maxi-lista di convocati

Sarà una vera e propria maxi-lista quella che Roberto Mancini presenterà venerdì 18 settembre, rendendo note le convocazioni dell’Italia per le gare di Nations League contro Belgio (in programma il 25 settembre) e Turchia (28 settembre). Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’elenco dei convocati potrebbe superare le 30 unità: Mancini punta infatti a visionare il maggior numero di azzurri per selezionare il suo nuovo gruppo di lavoro. Un gruppo che resterà comunque aperto lungo tutto il mandato del nuovo c.t..

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Italia, prima volta per Vergara

Una delle novità dell’Italia di Mancini sarà Antonio Vergara, trequartista del Napoli che collezionerà dunque la sua prima convocazione in azzurro. Mancini, in cerca di tecnica e imprevedibilità per la sua Nazionale, ha intenzione di puntare sul ragazzo di Frattaminore che il c.t. vede sulla destra in un’ipotetico tridente: Vergara, di fatto, si giocherà un posto da titolare col suo compagno nel Napoli Matteo Politano e col 18enne del Borussia Dortmund Samuele Inacio, talento italo-brasiliano che ha già debuttato nell’amichevole dello scorso giugno col Lussemburgo, nell’Italia sperimentale dell’allora c.t. ad interim Silvio Baldini.

Mancini lascia Cissè all’U21 di Baldini

E proprio per fare un favore a Baldini, Mancini escluderà dalle sue convocazioni Alphadjo Cissè, la grande rivelazione del Milan in questa primissima parte di campionato. Il 19enne trequartista rossonero, autore di due gol nelle prime 4 giornate di serie A, sarà lasciato all’Italia U21, che l’1 e il 5 di ottobre disputerà due delicati incontri validi per le qualificazioni agli Europei U21 della prossima estate, contro Armenia e Polonia.

Cissè, che nella scorsa stagione ha collezionato due presenze con gli azzurrini prima di essere vittima a febbraio di un lungo infortunio, verrà comunque monitorato da Mancini che punta a inserirlo al più presto nel gruppo della Nazionale maggiore.

Mancini e l’attesa per Palestra

A questo punto, l’unico vero grande dubbio del c.t. riguarda Marco Palestra, destinato a diventare uno dei pilastri della nuova Italia ma ancora a zero minuti in questa stagione con il Chelsea, a causa di un infortunio muscolare. Il suo recupero è però quasi ultimato, come chiarito anche domenica dall’allenatore dei Blues Xabi Alonso, che ha parlato del suo possibile utilizzo nella gara di venerdì sera contro il Brentford: “Se non sarà ancora in forma, sicuramente giocherà contro il Bournemouth”, ha chiarito l’allenatore spagnolo, facendo riferimento alla prima gara dopo la sosta. Mancini spera ovviamente che Palestra possa debuttare già dopodomani col Chelsea, in maniera da poter poi rispondere alla chiamata in azzurro.