Italia, Mancini ct ormai è fatta: l’ultimo indizio non lascia più dubbi

Roberto Mancini è sempre più vicino a tornare sulla panchina azzurra: l'ex ct con ogni probabilità prenderà il posto di Baldini a partire dalla prossima Nations League

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Ormai sembra tutto fatto: Roberto Mancini sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Tra tutti i nomi vagliati nelle scorse settimane dopo la disfatta di Zenica, l’ex Inter e Manchester City sembra quello che scaldi di più la Federcalcio, in attesa delle elezioni del presidente federale del 22 giugno. Conte per motivi di ingaggio stavolta è stato impossibile, per Allegri ha fatto prima De Laurentiis mentre Guardiola è rimasto solamente un sogno. Ecco che dunque ritorna Roberto Mancini che ha la possibilità di farsi perdonare dopo l’addio burrascoso post Macedonia del Nord. E ora tutti gli indizi sembrano portare al suo ritorno.

Mancini rescinde con l’Al Sadd: tutto pronto per il ritorno in Nazionale

Infatti l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana e promesso sposo degli Azzurri ha ufficialmente rescisso il contratto con l’Al Sadd. L’allenatore si è liberato dalla panchina del club qatariota dopo la sudata vittoria del campionato, prima conquistato con una giornata d’anticipo, poi revocata e poi di nuovo vinta all’ultimo turno di campionato. L’allenatore di Jesi era arrivato in stagione in corso nel novembre del 2025 vincendo, oltre al campionato, anche la Qatar-UAE Super Shield e arrivando ai quarti di finale della Champions League asiatica, dove nel turno precedente aveva eliminato l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

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“Grazie a tutti i tifosi, sarete sempre nel mio cuore”

Mancini ci ha tenuto comunque a salutare i tifosi dell’Al Sadd con un video pubblicato sui suoi social: “Ciao a tutti, faccio questo video per ringraziare tutti i tifosi dell’Al-Sadd che ci hanno supportato durante l’anno e che ci hanno permesso di recuperare tante posizioni fino a vincere il campionato. Grazie al club e ai suoi direttori per aver aiutato me e il mio staff a integrarci. Grazie ai miei giocatori fantastici, sia in campo che fuori, e per aver sempre dato tutto per la squadra“. Mancini ha voluto anche augurare buona fortuna alla nazionale qatariota, che ha poi conquistato il suo primo punto nella storia del Mondiale: “E infine, in bocca al lupo anche alla nazionale del Qatar, che oggi inizia il suo percorso al mondiale. Grazie mille, sarete sempre nel mio cuore“.

Mancini alla riconquista della fiducia degli italiani

Ora ha la strada spianata verso il ritorno da ct, nonostante finora abbia sempre evitato l’argomento nelle uscite pubbliche. Il suo ritorno sulla panchina della Nazionale divide gli italiani. Negli occhi ovviamente c’è ancora quella cavalcata nel 2021 fino alla finale di Wembley e quell’abbraccio di sempre con l’amico di una vita Gianluca Vialli. C’è il record delle partite consecutive senza perdere che ha aiutato a formare un gruppo incredibile. Resta però l’amarezza per quella semifinale playoff a Palermo contro la Macedonia del Nord persa all’ultimo minuto che ha negato agli Azzurri la qualificazione al Mondiale per la seconda volta consecutiva. C’è anche l’addio non troppo felice, pochi giorni dopo la nomina a coordinatore delle Nazionali U20 e U21, per metterlo ancora di più al centro. Preferì l’Arabia Saudita, e si portò tutte le critiche al seguito. Più volte ha detto di essersi pentito di quella scelta, ora dovrà riconquistare la fiducia degli italiani.