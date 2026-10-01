Italia, Mancini corre un grosso rischio con Inacio: Ancelotti in agguato, cosa dice il regolamento. Klopp si muove per Tresoldi

Inacio fuori contro la Francia: può ancora scegliere il Brasile, ma l’ultima sfida con la Turchia è decisiva. La Germania le prova tutte per Tresoldi, anche Klopp scende in campo

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Niente da fare per Samuele Inacio. Il talento del Borussia Dortmund non prenderà parte alla partita di Nations League contro la Francia e, ora, Mancini rischia grosso. Il Brasile di Ancelotti è in agguato, ma il ct dell’Italia ha ancora una possibilità per rimediare. Ha invece le mani legate per Nicolò Tresoldi, l’attaccante della Germania Under 21 nato a Cagliari che fa gola a entrambe le nazionali. Klopp si muove per provare a superare la concorrenza azzurra.

Italia, niente Francia per Inacio: Mancini rischia grosso

Samuele Inacio non sarà a Parigi per la super sfida contro la Francia. Il classe 2008 è infatti tra i nove azzurri che Mancini ha deciso di lasciare a Coverciano insieme ad Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano. Una scelta legata alla gestione del gruppo e al calendario fitto di impegni, ma che finisce per aprire un interrogativo sul futuro del 18enne del Borussia Dortmund.

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Sì, perché il trequartista figlio d’arte ha il doppio passaporto e può ancora rappresentare il Brasile. L’esclusione dalla gara con la Francia lascia però un’altra occasione al ct: la partita di Bologna contro la Turchia. Sarà quella l’ultima occasione di questo primo mini-ciclo di incontri nella quale Mancini potrà eventualmente utilizzarlo.

Perché Ancelotti è in agguato: cosa dice il regolamento

Come accennato, Inacio ha il doppio passaporto e, pur coltivando il sogno di vincere un Mondiale con l’Italia, non ha nascosto di essere lusingato per la corte del Brasile. Ricordiamo che la convocazione, da sola, non basta a blindarlo. Così come non è servito il minuto che l’ex ct ad interim Baldini gli ha riservato nell’amichevole di giugno contro il Lussemburgo.

Per chi ha più nazionalità, la possibilità di cambiare associazione resta aperta finché il giocatore non ha disputato una gara ufficiale FIFA. Ecco perché la partita contro la Turchia diventa decisiva: se Mancini farà esordire Inacio, il Brasile non potrà più puntare su di lui attraverso un semplice cambio di Nazionale. Se invece resterà in panchina, la porta per Ancelotti resterà aperta.

Tresoldi tra Italia e Germania: cosa è successo dopo l’ultima tripletta con l’U21

Sul poker della Germania U21 ai danni dei pari età di Malta nelle qualificazioni all’Europeo di categoria è arrivata la firma di Nicolò Tresoldi, mattatore del match con una tripletta da urlo. Sono già 16 le reti realizzate con la maglia della Germania U21 e, al termine della partita contro l’ultima in classifica del Gruppo F, ha parlato il ct Antonio Di Salvo, che lo ha premiato con la fascia da capitano. “Ha fatto ciò per cui tutti lo amiamo”, ha dichiarato l’allenatore.

Poi sulla possibile decisione finale del giocatore ha preferito non sbilanciarsi: “Questa domanda non è per me, ma per Nicolò. Tutto è possibile”, ha detto. Quindi ha ribadito un concetto già noto: “Nicolò sa, da parte mia ma anche da Jurgen Klopp, che ha già un rapporto stretto con lui, che è un attaccante su cui puntiamo. Spero che, quando sarà pronto, prenderà la decisione di giocare per la Germania. Tuttavia, non vogliamo mettergli alcuna pressione”.

Klopp si muove per Tresoldi: la mossa del ct della Germania

Tresoldi ha spiegato di aver già parlato sia con Klopp sia con Mancini, tuttavia preferisce concentrarsi solo sulla Germania U21 e sull’Europeo U21 del 2027. Solo dopo la rassegna continentale deciderà con quale nazionale giocare. Una scelta non facile e nient’affatto scontata. L’Italia ci crede. Perché con Inacio, Pio Esposito e Tresoldi il reparto offensivo della Nazionale sarebbe coperto per almeno due lustri.

Ma la Germania vuole sfruttare il vantaggio di averlo già a sua disposizione nelle selezioni giovanili. Dopo essere stato responsabilizzato con la fascia da capitano, potrebbe scendere in campo proprio Klopp. Secondo Kicker, non è da escludere che il ct della Die Mannschaft, alla ricerca di una punta, possa assistere alla prossima partita dell’Under 21 in programma martedì a Bielefeld contro la Georgia. Nessuna pressione, vero?