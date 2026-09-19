Zoma e Maldini continuano a segnare e a incidere, mentre i big fanno fatica: Bastoni sbanda sotto gli occhi del ct. Come sono andati gli azzurri d’Inghilterra

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Il giorno dopo le prime convocazioni dell’era Mancini bis, occhi puntati sugli azzurri che sono scesi in campo nell’ultimo turno che precede la maxi-sosta e gli impegni di Nations League. Dei 34 convocati, hanno brillato soprattutto due attaccanti: la novità Zoma e Maldini jr. Al contrario, alcuni big della Nazionale non stanno attraversando il loro miglior momento di forma: il riferimento è a Bastoni, Calafiori e Tonali.

Italia, Zoma e Maldini le note liete di Mancini

Agli ordini di un ex bomber del calibro di Miro Klose, il 22enne Mohamed Alì Zoma sta letteralmente sbocciando. L’attaccante del Norimberga è andato a bersaglio per la sesta volta nella Serie B tedesca, decidendo la sfida vinta in trasferta 1-0 contro il Karlsruher. Se la sua squadra è seconda in classifica, a -2 dalla vetta occupata dall’Hertha Berlino, è merito anche e soprattutto dei gol del classe 2003 di Merate, ex AlbinoLeffe.

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Nonostante una settimana complicata per via dell’incidente in auto e della positività all’alcoltest, Daniel Maldini è diventato l’uomo dei gol pesanti per il Cagliari. Il figlio d’arte, al terzo sigillo consecutivo, ha consentito ai sardi di battere l’Udinese fuori casa. Nove i punti portati in dote: così l’undici di Pisacane occupa il quarto posto, a -1 da Roma, Inter e Lazio.

Mancini all’Olimpico per Roma-Inter: Bastoni sbanda

Il ct della Nazionale non poteva certo perdersi lo scontro diretto per il primato tra Roma e Inter. All’Olimpico, però, ha assistito a un nuovo primo tempo horror della sua ex squadra, che in difesa ha concesso tanto, troppo ai giallorossi. La prova di Bastoni, che sarà il leader difensivo dell’Italia, non è stata di quelle indimenticabili.

Proprio da un errore in fase di costruzione del centrale di Chivu è nata l’azione dell’1-0 della Roma, avviata da Dybala e finalizzata da Koné dopo soli 5’. Bastoni ha sofferto soprattutto nella prima frazione, poi nella ripresa ha alzato il suo raggio d’azione, prendendo anche un palo.

L’Arsenal crolla: Calafiori bocciato dai giornali inglesi

La pesante sconfitta per 3-0 dell’Arsenal sul campo del Brighton non risparmia Riccardo Calafiori, finito nel mirino della stampa inglese per una prestazione giudicata negativa. L’Evening Standard gli assegna 4/10, contestandogli soprattutto la mancata chiusura su Groß in occasione dell’1-0 e alcuni rientri poco efficaci nelle transizioni. Stesso voto anche da Now Arsenal e Scottish Sun, che parlano di una giornata negativa dell’ex Roma e Bologna. Ancora più severo Football.London, che lo inserisce tra gli otto giocatori dell’Arsenal valutati 3/10. Un giudizio complessivamente negativo, dunque, con la disattenzione sul primo gol che non è stata perdonata.

Tottenham in crisi nera: Tonali ancora in difficoltà

Ancora una prova negativa di Sandro Tonali, che proprio come il Tottenham di De Zerbi non riesce a cambiare passo. La BBC gli ha assegnato 5/10, sottolineando come il centrocampista italiano, costato 116 milioni di euro, abbia offerto un’altra prestazione deludente nel ko interno per 3-2 contro l’Aston Villa. Pochi spunti, che si limitano soprattutto a una conclusione nel primo tempo terminata fuori. Il Daily Mail è stato leggermente più indulgente, con un 6, ma il giudizio non rispecchia le aspettative di inizio stagione, quando l’ex Milan avrebbe dovuto prendere per mano la linea mediana degli Spurs alla luce dell’investimento sostenuto per acquistarlo dal Newcastle.

Nota a margine: sostituito all’84’, subito dopo il Tottenham ha segnato i due gol che tuttavia non hanno evitato il ko contro l’undici di Emery. Mancini riuscirà a rilanciarlo in azzurro? Al netto del suo rendimento in Premier League, Tonali resta uno dei punti fermi della Nazionale, anche nel nuovo scacchiere tattico che ha in mente il ct di Jesi. Ma in Nations League, contro avversari del calibro di Francia, Belgio e Turchia, servirà la miglior versione del centrocampista.

Zaccagni out: Giaccherini sorpreso, il commento di Gattuso

Dieci mesi dopo, Zaccagni ha ritrovato il gol – seppur su rigore – in Serie A. Nel post Venezia-Lazio, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini – opinionista di Dazn – si è detto sorpreso dalla mancata convocazione del capitano della Lazio, a cui Mancini ha preferito altri esterni offensivi come Cambiaghi.

L’ex ct, oggi allenatore dei biancocelesti, Rino Gattuso ha preferito dribblare la questione: “Sono scelte, anche io l’anno scorso avrei potuto chiamare tanti calciatori. Ci sono passato e posso assicurare che non è facile. Le mie scelte sono sempre state in buona fede, non posso dire altro”.