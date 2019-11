Italia, Mancini stupito da Conte: "Non capisco le sue parole"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, parlando in conferenza stampa in vista delle partite degli Azzurri contro Bosnia e Armenia, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte, che dopo il match di Dortmund in Champions League tra le altre cose aveva recriminato anche sulla scarsa esperienza internazionale di Sensi e Barella.

"Non so cosa sia successo, perché Conte abbia detto questo. Barella e Sensi sono importanti, giocano in Nazionale, sono ottimi. Poi non avranno l'esperienza di chi gioca da 10 anni in Champions League, ma con noi hanno giocato ottime partite e hanno molte possibilità di migliorare".

Conte in particolare, durante il suo sfogo, si era espresso così: "A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo? Ai calciatori devo dire solo grazie, stanno dando l'anima. Dobbiamo continuare a lavorare, le vittorie in campionato non devono far dimenticare i problemi, i grandi problemi che abbiamo".

Mancini si poi espresso anche sulla mancata convocazione di Mario Balotelli e Moise Kean: "Non avremo grandi occasioni per vederci fino a marzo prossimo, per questo non stravolgeremo la squadra e ho chiamato quei ragazzi che volevamo vedere. Bisogna capire quali sono le motivazioni di Balotelli e credo sia più importante chiamare chi se lo merita, e lo farò se ci sarà occasione in futuro. Se verrà riconvocato è perché starà facendo bene e non per altre questioni. Kean? Ha ancora un turno di squalifica da scontare e ci stiamo coordinando anche con l'Under 21 a cui avevamo lasciato Tonali, che poi abbiamo dovuto richiamare. Kean non sta giocando con continuità all'Everton e speriamo possa farlo presto, avrà tempo per poterci essere all'Europeo come gli altri".

Su Florenzi spesso in panchina nella Roma: "Florenzi non è un problema, vuol dire che sarà più riposato e fresco sia per queste partite che per l'Europeo. Sa fare diversi ruoli e sa giocare a calcio. Mancini può andare bene a centrocampo, ma per quanto ci riguarda è un difensore. Zaniolo deve conquistarsi tutto, deve crescere ancora molto".

Chiesa e Bernardeschi in difficoltà: "Intanto giocano, che è sempre una cosa positiva. Avranno momenti migliori e Chiesa, come Insigne, giocherà".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 15:52