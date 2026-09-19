Il ct nell'elencare la lista dei convocati li cita non in ordine alfabetico ma sembra dare indicazioni sulle scelte ruolo per ruolo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha scelto la via moderna di usare i social Roberto Mancini nell’annunciare la lista dei 34 convocati per le prime quattro partite dell’Italia nella Nations League: un video sul suo profilo instagram in cui il ct, con un elegante maglione grigio e sullo sfondo una foto di azzurri in festa, ha snocciolato i suoi nomi contemporaneamente al comunicato della Figc. Ma da quale foglio leggeva Mancini? Non da quello ufficiale, dove i giocatori sono inseriti in ordine alfabetico, ma da un’altra lista che sembra un segnale sulla possibile formazione titolare nella gara d’esordio con il Belgio.

L’elenco di Mancini

“Buonasera, questi i convocati per le partite di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Portieri: Donnarumma del Manchester City”. Inizia così il video di Mancini che non segue sin da subito l’elenco della Figc dove si trova per primo Carnesecchi. La cosa si ripete poi ruolo per ruolo: come terzino destro c’è Di Lorenzo prima di tutti poi Mancini – che precede gli altri centrali Scalvini e Coppola – e Bastoni, con a sinistra Calafiori che precede Dimarco. A centrocampo il primo ad essere citato è Barella davantio a Doumbia con Fagioli che viene citato prima di Cristante, Romano e Mandragora e infine Tonali viene nominato prima di Frattesi. In attacco il primo, sorprendente, nome è quello di Vergara che a questo punto si potrebbe ipotizzare come esterno offensivo poi come centravanti c’è Pio Esposito davanti a tutti e a sinistra Raspadori.

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Le assenze che fanno rumore

Se sia un caso o davvero uno “spoiler” sulla possibile formazione degli azzurri per la gara di esordio di venerdì 25 all’Olimpico contro i Diavoli Rossi di van Bommel lo vedremo. Il ct terrà la sua prima conferenza lunedì alle 14 a Coverciano e risponderà alle domande sulle scelte e sul perché non sono stati chiamati diversi giocatori, da Retegui a Zaccagni e Politano.

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