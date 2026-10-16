Italia, che tegola per Mancini: Zoma esce in lacrime. Doumbia in vetrina: Juve e Roma spaventate dalla clausola record

L’attaccante del Norimberga convocato da Mancini per gli impegni di Nations League lascia il campo nel corso del primo tempo dopo un infortunio alla spalla. Roma e Juve sogna Doumbia

La prima convocazione e il debutto: Mohamed Ali Zoma è stato uno dei volti nuovi dell’Italia di Roberto Mancini nel corso delle prime quattro partite di Nations League. Ma il ct azzurro potrebbe essere costretto già a dover rinunciare dopo l’infortunio subito dall’attaccante nell’anticipo di Bundesliga 2 tra il Cottbus e il Norimberga.

L’infortunio di Zoma

Il match di Bundesliga 2 di Zoma dura solo poco più di mezz’ora. Al 33’ l’attaccante infatti cade a terra dopo un contrasto di gioco con un difensore avversario. Il giocatore italiano prova a continuare ma dopo uno scatto indica che non ce la fa, il dolore al braccio sinistro è troppo forte per continuare. Lo staff medico del Norimberga entra subito sul terreno di gioco, sembra necessario anche l’intervento della barella ma alla fine Zoma lascia il campo sulle sue gambe ma in lacrime tra la preoccupazione e il silenzio dello stadio. Il Norimberga (1-1 il risultato sul campo del Cottbus) non ha ancora rilasciato nessuna indicazione sulle condizioni del giocatore, serviranno gli esami strumentali per chiarire cosa è successo ma le espressioni del giocatore al momento dell’uscita non lasciano presagire nulla di buono in vista dei prossimi impegni dell’Italia.

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L’avvio di stagione super di Mohamed Ali

Zoma è stato il vero nome a sorpresa per la Nazionale di Roberto Mancini. L’attaccante, dopo l’esperienza con l’Albinoleffe, era stato prelevato dal Norimberga nel 2025 che aveva intravisto in lui delle grandi qualità ma nessuno si poteva aspettare la sua esplosione al punto che nel corso dell’estate la sua valutazione avrebbe superato i 20 milioni di euro con il club tedesco che però ha rifiutato tutte le offerte. E il suo inizio di campionato è stato supere con i 7 gol messi a segno fino a questo infortunio che complica i piani dell’attaccante e della squadra di Miroslav Klose.

Tutti pazzi per Doumbia

Tra i nomi nuovi dell’Italia di Mancini c’è anche quello di Issa Doumbia. Il calciatore classe 2003 non solo si è guadagnato la convocazione in azzurro ma è stato uno dei giocatori che meglio ha figurato quando è stato chiamato in causa. Non è una sorpresa visto l’ottimo avvio di stagione con la maglia dello Sporting Lisbona, e ora inevitabili sono arrivate tutte le big a fargli la corte. In Italia, secondo i media portoghese, le prime ad avere acceso i riflettori sul centrocampista sarebbero Juventus e Roma ma anche dalla Premier arrivano le corteggiatrici Newcastle e Brentford. Il problema però per tutte le squadre, e non solo quelle italiane, è rappresentato dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto che scade il 30 giugno 2031 e che è fissata a 80 milioni di euro.