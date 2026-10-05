Italia, Mancini si sbilancia su Vergara e rompe gli indugi su Inacio: Ancelotti avvisato. La profezia su Malagò e la Figc

A poche ore dalla partita con la Turchia il c.t. ha parlato del futuro azzurro del napoletano e dell’italo-brasiliano, facendo poi il suo augurio al presidente federale per l’appuntamento di domani

A poche dalla sfida dell’Italia con la Turchia Roberto Mancini ha chiesto serenità agli azzurri e pazienza a tifosi e addetti ai lavori nel giudicare i suoi giocatori, prendendo Antonio Vergara come esempio: per il c.t. il napoletano ha un gran futuro in azzurro, così come Samuele Inacio, sul quale ha lanciato un avvertimento al collega del Brasile Carlo Ancelotti. Infine, Mancini si è fatto scappare una previsione sulla Giunta Coni che domani discuterà il commissariamento del presidente Figc Giovanni Malagò.

Italia, Mancini chiede serenità

“Io credo che siamo qua per giocare a calcio. E che ci giochiamo sin da bambini…”. Con queste parole, pronunciate a RaiSport a poche ore dalla sfida dell’Italia contro la Turchia, Roberto Mancini ha raccontato come ha fatto a restituire positività e serenità agli azzurri dopo la batosta di Zenica e la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali. “Giocare è la cosa più bella che ci possa essere per un ragazzo – ha continuato il c.t., insistendo sul concetto di serenità per i giocatori – A questo livello l’unico pensiero deve essere quello di giocare, divertirsi, sapere ciò che si deve fare quando si va in campo. Fatte queste cose, credo che si possa essere tranquilli”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia, Mancini si sbilancia su Vergara

Ma sereni, per il c.t., devono anche essere i tifosi e gli addetti ai lavori: l’Italia è ripartita con tanti giovani in squadra e quindi ha bisogno di tempo. Mancini lo ha ribadito parlando di Antonio Vergara, che dopo aver debuttato a gara in corso contro la Francia oggi potrebbe giocare per la prima volta da titolare con la Nazionale. “Come tipologia di giocatore e per qualità è chiaro che dipenderà da lui, perché deve crescere – ha detto Mancini chiedendo di dare tempo al trequartista del Napoli – Non è che un giocatore così riesce a far la differenza immediatamente. Ci vuole un po’ di tempo, perché il livello delle partite è alto. Però lui ha giocato nel Napoli, ha fatto anche partite importanti, ha delle qualità per quel ruolo”.

Su Vergara Mancini è arrivato addirittura a sbilanciarsi, prevedendo per lui un grande futuro con l’Italia. “Spero che lui possa essere veramente la nostra ala destra per i prossimi anni, ha le qualità per farlo”.

Mancini avverte Ancelotti su Inacio

Mancini ha poi allargato il discorso a Samuele Inacio, che se non dovesse scendere in campo stasera resterebbe convocabile da parte del Brasile, visto che non ha ancora giocato una competizione ufficiale con l’Italia. Il c.t., però, non è sembrato affatto preoccupato dalla possibilità che il collega Carlo Ancelotti gli soffi il talento classe 2008. “Inacio è un ragazzo che ha bisogno di fare anche delle presenze per essere nostro, perché non pensi di andare da un’altra parte con un’altra maglia – ha ricordato Mancini -. Tuttavia io credo che lui sia già… fidelizzato, perché ha fatto tutte le giovanili nostre”. Insomma, Mancini non crede nella possibilità di perdere Inacio in favore del Brasile.

E proprio per questo motivo, ritiene che il 18enne possa ancora attendere prima di esordire con la maglia azzurra. “È sbagliato pensare che Inacio possa entrare e giocare, bisogna dargli tempo: è un ragazzo che anche fisicamente si deve formare. Però ha delle qualità importanti”. Tradotto: il debutto di Inacio potrebbe essere rinviato, ma il suo futuro in Nazionale è certo.

Mancini e la previsione su Malagò

Infine, Mancini si è lasciato andare a un commento sulla votazione della Giunta del Coni che domani stabilirà se commissionare o meno la Figc. “Non so cosa possa accadere domani, è chiaro che noi oggi dobbiamo pensare a questa partita e poi speriamo che le cose si mettano a posto per il verso giusto”, ha dichiarato Mancini facendo melina. Incalzato sull’argomento e sull’importanza per lui del presidente federale Giovanni Malagò, il c.t. si è lasciato andare a una ottimistica previsione. “Se auspico stabilità in Figc? Sono sicuro che ci sarà stabilità”. Come a dire: Malagò alla fine riuscirà a spuntarla.