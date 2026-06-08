Italia, Mancini verso il bis: il consiglio di Baldini, i giovani promossi e il ritorno di Zaniolo, come sarà la nuova Nazionale

Tutto gli indizi portano al Mancio, che ha superato la concorrenza di Conte: i motivi della scelta e il piano Mondiali 2030. Lo zoccolo duro da cui ripartire e le new entry

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Tutti gli indizi portano a Roberto Mancini. L’allenatore marchigiano ha sorpassato Antonio Conte nella corsa alla panchina dell’Italia e viaggia spedito verso il ritorno alla guida della Nazionale. Prende così forma il piano per i Mondiali 2030, anche se per l’ufficialità bisognerà attendere l’elezione del nuovo presidente della FIGC, in programma il 22 giugno. Cerchiamo allora di capire come potrebbe giocare l’Italia del Mancio, da quali calciatori il tecnico potrebbe ripartire e quali giovani talenti lanciati da Silvio Baldini potrebbero entrare fin da subito nel nuovo progetto azzurro.

Italia, Mancini ct: Conte battuto

Mancini è il nome su cui ha puntato Giovanni Malagò, grande favorito nella corsa alla presidenza della FIGC. Rispetto ad Antonio Conte, che pur avendo costruito una carriera ricca di successi non è mai riuscito a portare avanti un progetto a lungo termine, nemmeno durante la sua esperienza alla guida della Nazionale, il tecnico di Jesi offre maggiori garanzie di continuità. Inoltre, non ha mai avuto timore di dare spazio ai giovani. Del resto, è stato lui a lanciare in azzurro Zaniolo e Pafundi. Certo, sulla sua prima esperienza da ct pesa ancora la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022, culminata nella clamorosa eliminazione ai playoff di Palermo per mano della Macedonia del Nord. In compenso, però, è stato anche l’artefice delle notti magiche dell’Europeo 2021, culminato con il trionfo di Wembley.

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Il consiglio di Baldini al nuovo ct

Nella conferenza stampa della vigilia di Grecia-Italia, Baldini ha lanciato un messaggio a chi guiderà la Nazionale. Un vero e proprio come un monito: “I giovani siano una risorsa e non un problema”. In questo senso, il ct ad interim ha dato un segnale forte varando la Nazionale più giovane di sempre, con un’età media di appena 20 anni e 6 mesi. Un modello non replicabile, ma che offre uno spunto di riflessione importante in un momento storico delicato per il calcio italiano. Dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, è inevitabile interrogarsi sulle scelte compiute negli ultimi anni. Il talento va premiato sempre, al di là dell’età anagrafica: questo il senso delle parole di Baldini.

Italia, non solo Pio: i giovani promossi

Alcuni dei giovani convocati da Baldini per il doppio impegno di giugno faranno parte del nuovo corso targato Mancini. Hanno già un posto assicurato nel progetto azzurro Bartesaghi, Palestra, Pisilli e Pio Esposito, ma potrebbero trovare spazio anche Comuzzo, Ndour e Koleosho. Senza dimenticare altri talenti rimasti fuori dalle scelte del ct ad interim, come Kayode, reduce da una stagione straordinaria in Premier League con il Brentford, Liberali, Doumbia e Gnonto. Proprio quest’ultimo rappresenta un esempio significativo della filosofia di Mancini: fu infatti convocato a sorpresa dall’ex ct quando militava ancora nell’Under 19.

Torna Zaniolo: come sarà l’Italia di Mancini

Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1. Dalla lista dei convocati usciranno i vari Spinazzola, Cristante e Politano, mentre con Mancini in panchina tornerà in Nazionale anche Zaniolo, escluso da Gattuso per la doppia sfida dei playoff Mondiali nonostante l’ottima stagione disputata. Prenota un posto anche Fagioli, che ha ben figurato a Firenze tanto da finire nel mirino del Tottenham. Resta invece l’incognita Chiesa: sarà pronto a tornare protagonista in azzurro? Tra i punti fermi da cui ripartire ci sono Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella e Tonali. Spazio per Retegui: il “Mancio” lo pescò in Argentina da sconosciuto, attirandosi critiche e polemiche, prima che il campo gli desse ragione.