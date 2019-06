Italia, Matteo Politano ha lasciato il ritiro

Roberto Mancini perde momentaneamente Matteo Politano.

L'esterno offensivo dell'Inter, secondo quanto riportato da Sky, ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Il numero 16 nerazzurro proverà in tutti i modi a recuperare in vista del doppio impegno con la Grecia sabato 8 giugno e con la Bosnia ed Erzegovina martedì 11, gare valide per le qualificazioni al prossimo Europeo del 2020.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 14:33