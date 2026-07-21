Italia, nuova mazzata dalla FIFA: il nuovo ct comincia subito in salita, la Nations League è già decisiva

La fine dei Mondiali porta altre notizie negative per l’Italia che si trova a fare i conti con un altro tonfo nel ranking: non è solo questione di principio, vale anche per i prossimi sorteggi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il lavoro del nuovo commissario tecnico dell’Italia già comincia in salita. La scelta del trio Malagò, Maldini e Leonardo tarda ad arrivare, quelli che non mancano sono invece io segnali che arrivano dalla Fifa anche dopo la conclusione del Mondiale. Gli azzurri scivolano sempre di più nel ranking mondiale e ora rischiano anche in vista delle prossime competizioni internazionali visto che la classifica ha valore anche in chiave sorteggio.

Il crollo dell’Italia nel ranking FIFA

I Mondiali si chiudono, l’Italia ha fatto per la terza volta di file da spettatrice del grande evento e ora si lecca la ferita. Ora però come se la delusione non fosse abbastanza cocente arriva anche un’altra mazzata per gli azzurri, quella che arriva dal ranking stilata dalla Fifa. Gli azzurri scivolano sempre di più, ormai in un crollo che sembra non avere fine. Già dopo la sconfitta nei playoff contro la Bosnia, l’Italia si trovava in posizione numero 12, ora con i punti guadagnati dalle altre squadre nel corso del torneo l’Italia si ritrova in posizione numero 15 dopo il sorpasso operato da Colombia, Messico e Svizzera.

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La classifica della Fifa vede ovviamente al comando la Spagna, campione del Mondo, al secondo posto c’è l’Argentina di Messi seguita sul podio dalla Francia. Poi ancora Inghilterra, Brasile e Marocco. A chiudere le prime 10 posizioni del ranking ci pensano Portogallo, Belgio, Olanda e il Messico che fa un grande salto in avanti.

L’importanza del ranking

Non è solo una questione di prestigio. Sebbene, sia sempre bello vedere la propria nazionale nelle prime posizioni di una classifica, in questo caso per l’Italia c’è in ballo qualcosa di decisamente più importante. Le nazionali che hanno infatti il punteggio migliore sono anche le prime nella compilazione dei sorteggi, diventando teste di serie e avendo la possibilità di un girone decisamente più favorevole in vista delle qualificazioni per i Mondiali e per gli Europei. In questo momento, solo a livello europeo, gli azzurri sono al decimo posto quindi cominciano a essere in una posizione piuttosto scomoda.

La Nations League è già decisiva

Il nuovo ct dell’Italia ha già un cammino in salita. La scelta di Malagò e dei suoi consiglieri Maldini e Leonardo tarda ad arrivare. Il nome di Guardiola ha preso improvvisamente quota insieme a quello di Andrea Pirlo. Ma chiunque sarà il commissario tecnico si troverà subito alla prova con un compito molto complicato, quello di provare a risalire il ranking per trovarsi in una posizione migliore soprattutto in vista delle prossime qualificazioni Mondiali. E la Nations League va affrontata proprio con questo spirito, con l’obiettivo di risalire la classifica e non trovarsi in difficoltà al primo sorteggio.