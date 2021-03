Italia: minuto di silenzio contro l’Irlanda del Nord

Giovedì a Parma nel match contro l’Irlanda del Nord, incontro valido per l’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, l’Italia di Roberto Mancini osserverà un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio per ricordare, i cinque azzurri scomparsi nell’ultimo anno.

Gli Azzurri inoltre scenderanno in campo con il lutto al braccio segno di rispetto e commemorazione nei confronti di Pietro Anastasi, Pierino Prati, Mario Corso, Mauro Bellugi e Paolo Rossi.

“Questi giocatori sono stati importanti, degli idoli, il fatto che non ci siano più è come se si fossero portati via un pezzettino di me. In particolare Paolo Rossi, perché abbiamo fatto insieme i Mondiali nel 1986, poi siamo stati compagni d’avventura a livello televisivo, è stato un grande amico, un fratello maggiore”, ha affermato Gianluca Vialli.

