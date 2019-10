Italia, missione compiuta: gli Azzurri "in verde" volano a Euro 2020

La Nazionale italiana vince 2-0 contro la Grecia una partita più complicata di quanto possa rivelare il risultato finale e conquista, con ben tre giornate d’anticipo, la qualificazione aritmetica ai Campionati Europei della prossima estate. Allo Stadio Olimpico di Roma, i greci ingabbiano gli uomini di Mancini nel primo tempo, ma le reti di Jorginho su rigore e Bernardeschi regalano il biglietto per Euro 2020.

Uniche note negative per gli Azzurri, che nell’occasione hanno indossato la controversa maglia verde a tema “Rinascimento”, sono gli infortuni del terzino Danilo D’Ambrosio, fermato nei primi minuti da una botta al ginocchio, conseguenza di un contrasto col greco Koulouris, e di Federico Chiesa, fuori per un problema muscolare. Un grattacapo in più per le rispettive squadre, l’Inter e la Fiorentina, alla ripresa del campionato.

Per quanto riguarda lo svolgimento del gioco, nel primo tempo l’Italia soffre l’aggressività dei greci e si avvicina raramente alla porta di Paschalakis: anzi, sono proprio gli ospiti ad andare un paio di volte vicini al clamoroso vantaggio, ma Donnarumma è bravo a disinnescare ogni velleità di gloria della nazionale ellenica.

Nella seconda frazione, invece, l’Italia parte meglio e controlla il pallone più stabilmente nella metà campo avversaria, con Immobile che mette paura al portiere greco in un paio di occasioni nei primi dieci minuti. Il risultato si sblocca al 63’: Bouchalakis colpisce di mano in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi e Jorginho non fallisce dal dischetto.

Il raddoppio arriva invece al 77’: a firmarlo è Federico Bernardeschi, sostituto dell’infortunato Chiesa, la cui conclusione deviata inganna Paschalakis. Gli ultimi minuti sono semplicemente una passerella finale per l’Italia, che può così festeggiare il ritorno nella fase finale di una grande competizione per nazionali dopo la delusione della campagna di qualificazione a Russia 2018, naufragata nel famigerato spareggio contro la Svezia.

Adesso all’Italia restano tre partite di qualificazione: il prossimo impegno è previsto per martedì 15 alle 20.45 in casa del Liechtenstein, fanalino di coda del Gruppo J e incapace finora di vincere una partita all’interno del raggruppamento.

