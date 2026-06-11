Italia, il Mondiale “simulato”: i risultati di Donnarumma e compagni senza il flop in Bosnia

E se la Nazionale avesse battuto la Bosnia ed Erzegovina nella finale playoff? Il possibile cammino della squadra di Gattuso: ecco come sarebbe potuta andare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nel giorno dell’inizio dei Mondiali, come da tradizione, si moltiplicano i pronostici su chi potrà conquistare l’ambito trofeo. Noi proviamo a cambiare prospettiva e a giocare un’altra partita: immaginare il cammino dell’Italia in questa Coppa del Mondo se Donnarumma e compagni avessero superato la Bosnia ed Erzegovina nella finale dei playoff. Fino a dove sarebbe potuta arrivare la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso? Scopriamolo insieme.

Italia, il Mondiale “simulato”: la fase a gironi

Non ce ne voglia Dzeko, ma sostituiamo per un attimo la Bosnia con l’Italia e analizziamo l’ipotetico cammino degli Azzurri nel Gruppo B, insieme a Canada, Svizzera e Qatar. È vero: ancora una volta ci siamo giocati l’accesso al Mondiale agli spareggi, un dato che racconta bene le difficoltà e le ambizioni attuali della Nazionale. Ma, almeno sulla carta, il passaggio alla fase a eliminazione diretta sarebbe stato alla portata della squadra di Gattuso. L’esordio sarebbe arrivato venerdì 12 giugno contro i padroni di casa del Canada. Con Alphonso Davies in dubbio, il calciatore simbolo dei Canucks è Jonathan David, attaccante (contestato) della Juventus: una gara aperta, con l’Italia potenzialmente in grado di vincere o comunque strappare un pareggio. Più complicato, invece, lo scontro con la Svizzera, già capace di eliminare gli Azzurri a Euro 2024. In questo caso, l’esito più probabile sarebbe stato una sconfitta o al massimo un pareggio. Chiusura del girone contro il Qatar, la cenerentola del raggruppamento: una partita che Tonali e soci avrebbero potuto vincere senza particolari affanni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gruppo B, la classifica virtuale: Italia seconda

Svizzera 7 punti (due vittorie e un pareggio)

Italia 5 (una vittoria e due pareggi)

Canada 4 (una vittoria, un pareggio e una sconfitta)

Qatar 0 (tre sconfitte)

L’avversaria ai sedicesimi di finale

Il secondo posto nel Gruppo B avrebbe spedito la Nazionale ai sedicesimi di finale contro la seconda classificata del Gruppo A, sul lato destro del tabellone. Sfida a Los Angeles contro una tra, ipotizziamo, Repubblica Ceca e Corea del Sud. In entrambi i casi, l’Italia avrebbe avuto buone possibilità di centrare l’accesso agli ottavi.

Agli ottavi il primo vero ostacolo per Gattuso

Il 4 luglio la Nazionale avrebbe potuto disputato gli ottavi contro la vincente tra la prima del Gruppo F e la seconda del Gruppo C. Dunque, contro una tra Olanda – favorita per il primo posto nel girone F – e Marocco o Scozia, dando per scontata la leadership del Brasile di Ancelotti nel Gruppo C. Bisogna essere onesti: questa Italia avrebbe avuto pochissime chance sia contro gli Oranje di Koeman sia contro il Marocco, capace in Qatar di scrivere la storia con il quarto posto finale. Discorso diverso, invece, contro la Scozia del forte centrocampista del Napoli McTominay, avversaria contro cui gli Azzurri avrebbero potuto giocarsi concretamente l’accesso ai quarti.

Nessuna speranza ai quarti contro Germania o Francia

Qui il cammino dell’Italia si sarebbe quasi certamente interrotto. Ad attendere gli Azzurri, infatti, ci sarebbe stata una tra due superpotenze del calcio europeo e mondiale: la Francia o la Germania dei talenti Musiala e Wirtz. Nell’ultima Nations League, con Luciano Spalletti in panchina, gli Azzurri hanno affrontato entrambe le selezioni, ma ai Mondiali – in una gara secca – avremmo pagato dazio. Soprattuto contro la corazzata di Didier Deschamps, campione del mondo nel 2018 e vicecampione in Qatar, che può contare su stelle del calibro di Mbappé, Olise, Dembelé, e chi più ne ha più ne metta. In definitiva, l’Italia avrebbe potuto raggiungere gli ottavi di finale o al massimo i quarti.