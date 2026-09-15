Italia, che batosta: niente Mondiali a Roma né nel 2029 né nel 2031. Sfuma il sogno della "last dance" di Tamberi

L’Italia dell’atletica si vedere rifilare una doppia bocciatura dalla World Athletichs: i Mondiali del 2029 vanno a Nairobi, quelli del 2031 a Monaco. Gimbo sognava l’ultima gara all’Olimpico

Una delusione senza mezzi termini. L’Italia dell’atletica sperava di far pesare i suoi successi nelle ultime stagioni sia in pista che fuori anche nell’assegnazione dei prossimi Mondiali. E invece non è andata così. Non sarà Roma a ospitare i Mondiali del 2029 né quelli del 2031 che vanno rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera.

La doppia delusione per l’Italia

I successi sportivi dell’Italia dell’atletica nelle ultime stagioni sono innegabili. La speranza della Fidal e del presidente Mei erano quella di riuscire anche a portare nel nostro paese la manifestazione più importante del calendario: i Mondiali. Una doppia candidata per l’Italia che aveva proposto Roma sia per l’edizione del 2029 che per quella del 2031. Le aspettative erano alte, invece arriva una doppia delusione: la capitale non ospiterà nessuno dei due eventi che vanno a Nairobi e a Monaco di Baviera.

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La scelta della World Athletics

In tanti sostenevano che la candidatura di Roma per il 2029 fosse un po’ complicata mentre c’erano più speranze per il 2031. Alla fine l’Italia resta con un pugno di mosche. Nel 2029 i Mondiali si disputeranno a Nairobi per quella che sarà una prima volta storica, mai infatti l’Africa ha ospitato una rassegna iridata dell’atletica. La capitale keniana non offre grandi garanzie dal punto di vista economico e organizzativo, sarà la World Athletics a contribuire alla riuscita dell’evento ma la possibilità di portare i Mondiali in uno dei continenti più importanti per l’atletica è qualcosa su cui i vertici mondiali non potevano rinunciare. Discorso diverso invece per quando riguarda Monaco di Baviera, la Germania ha focalizzato tutte le attenzioni sul 2031 e alla fine è stata una scelta premiante. I Mondiali si disputeranno all’Olympiapark, una struttura all’avanguardia. Delusione anche per l’Inghilterra che aveva avanzato la sua candidatura con Londra ma i problemi riguardanti lo stadio del West Ham hanno complicato le cose.

Sfuma il sogno di Tamberi

Il sogno dell’Italia sfuma e con esso anche quello di Gianmarco Tamberi. Il saltatore marchigiano dopo la vittoria agli Ultimate Championship aveva lasciato la porta aperta alla possibilità di continuare a gareggiare anche dopo le Olimpiadi di Los Angeles proprio in virtù della possibilità di chiudere la carriera ai Mondiali di Roma: “Sarebbe il massimo – ha detto in un’intervista pubblicata prima della decisione di World Athletics – il pubblico italiano mi trascina. Ma tre anni sono lunghi alla mia età”. Quel sogno sfuma ma con Gimbo di mezzo non è difficile farsene venire di nuovi.