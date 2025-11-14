Italia “condannata” ai playoff ma il match con la Norvegia è decisivo: il motivo. La Fifa cambia per aiutare Gattuso e gli azzurri

Le speranze di riuscire a centrare i Mondiali per l’Italia passano dai playoff ma la gara contro la Norvegia ha comunque un ruolo importante. La Fifa infatti potrebbe cambiare il format del sorteggio

Ancora una volta i playoff. I tifosi italiani fissano il loro sguardo sugli spareggi che potrebbero consentire alla nazionale azzurra di provare a rompere la maledizione Mondiale. Ma dopo la vittoria striminzita contro la Moldova, in casa Italia la paura di una nuova delusione e di un’altra World Cup vista dal divano assume i connotati dell’incubo. La partita contro la Norvegia può essere irrilevante per le sorti del girone ma non per quelle del Mondiale, con la Fifa che tende una mano a Gattuso e agli azzurri.

Italia, le combinazioni per il primo posto

Nel calcio e nello sport può succedere di tutto ed è per questo motivo che non si può considerare la sfida con la Norvegia come una formalità. In palio ci potrebbe essere ancora una remotissima possibilità di provare a centrare il primo posto nel girone anche se serve un vero e proprio miracolo. La norma del regolamento sulle qualificazioni Mondiali prevede che in caso di arrivo a pari punti a contare non siano gli scontri diretti ma la differenza reti generale. E per l’Italia questo rappresenta un problema. Dopo aver perso 3-0 all’andata con la Norvegia, agli azzurri sarebbe “bastato” vincere con 4 gol di scarto invece non sarà così. La nazionale norvegese ha una differenza reti di +29 contro il +12 degli azzurri che quindi dovrebbero vincere con 9 gol di scarto, possibilità che va oltre il miracoloso.

La Fifa pronta a dare una mano all’Italia

La qualificazione diretta al Mondiale 2026 è ormai da escludere completamente e dunque per gli azzurri di Rino Gattuso non resta che pensare ai playoff. Ma il match con la Norvegia assume comunque un ruolo molto importante per il ranking. Nelle ultime settimane infatti sono emerse notizie dalla Fifa che potrebbero dare una mano agli azzurri nel caso dovessero riuscire a superare il tabù delle qualificazioni. Il regolamento prevede infatti che le squadre che si qualificano tramite i playoff vengano inserite nell’ultima fascia del sorteggio per i Mondiali finendo quindi in gironi di ferro.

Il nuovo format che la Fifa sta pensando potrebbe essere diverso: ogni fascia sarà composta da 12 nazionali con il primo dedicato alle 9 nazionali con il ranking più alto e 3 per i paesi ospitanti. In questo momento l’Italia è al 9° posto del ranking Fifa e quindi in caso di qualificazione anche tramite i playoff potrebbe andare nella prima fascia del sorteggio mondiale. Ma per essere sicura di tenere la prima posizione gli azzurri devono mettersi al sicuro e battere sul campo la Norvegia e darsi una possibilità in più in vista dei Mondiali.

Il sorteggio dei playoff e dei Mondiali

I playoff sono ormai da considerare una certezza per l’Italia. Gli azzurri conosceranno la loro avversaria il 20 novembre alle ore 13. La squadra di Rino Gattuso è inserita nella prima fascia e affronterà in semifinale una squadra di quarta fascia dunque una delle squadre che hanno ottenuto il cosiddetto “ripescaggio” dalla Natons League. Il sorteggio dei Mondiali invece avverrà il prossimo 5 dicembre con il tabellone che verrà disegnato però con ancora tante incognite visto che i playoff non saranno anche terminati in quella data.