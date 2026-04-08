Italia senza Mondiali, dopo il flop di Donnarumma e compagni rischia anche la femminile: lo scenario da incubo

Il mondo del calcio italiano si lecca ancora le ferite dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo, ora toccherà alla squadra femminile di Soncin provare l’assalto alla qualificazione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

In Italia si discute ancora moltissimo per la mancata qualificazione degli Azzurri alla fase finale dei Mondiali. La sconfitta ai rigori in Bosnia resta un boccone amaro da mandare giù. E mentre la nazionale maschile si lecca le ferite, quelle femminile prova a portare il tricolore alla Coppa del Mondo, quella del 2027, ma anche in questo caso le insidie non mancano. Il rischio da scongiurare è quello di avere due squadre fuori da entrambe le competizioni.

Le sfide con Danimarca e Serbia

Due partite da non sbagliare. L’Italia si trova già nelle condizioni di non poter più sbagliare. Le prime due apparizioni non sono andate come previsto per le ragazze di Soncin. Se la sconfitta contro la fortissima Svezia era da mettere anche in preventivo (anche se in casa ci si aspettava qualcosa in più), il pareggio casalingo contro la Danimarca ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca. In questo momento le azzurre si trovano al terzo posto del girone con 1 solo punto al pari della Serbia (sorprendente il pareggio con la Svezia) ma in condizioni leggermente migliori solo per la differenza reti.

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I prossimi due appuntamenti sono difficilissimi e fondamentali per le ragazze di Soncin che il prossimo 14 aprile sfidano la Serbia a Leskovac e quattro giorni dopo vanno in campo per il confronto con la Danimarca a Copenhagen.

Qualificazioni Mondiali: come funzionano

Il Mondiale femmine del 2027 prevede la presenza di 32 squadre con la Europa che occupa un ruolo di primo piano, saranno infatti 11, 4 si qualificheranno dai gironi della Lega A (quella nella quale è inserita anche l’Italia) con accesso immediato per le vincitrici del girone. Le altre squadre inserite nei gironi della Lega A saranno invece impegnate in un lungo percorso di spareggi con le squadre che provengono dalla Lega B e dalla Lega C. Saranno dei playoff molto complicati visto che al via ci saranno 32 squadre con sfide di andata e ritorno e accoppiamenti che saranno decisi in base alla posizione in classifica occupata nel girone della prima fase.

Il flop di Donnarumma e compagni e il sogno delle azzurre

Un destino non parallelo ma opposto. La nazionale maschile quella di Donnarumma e compagni ha fallito la terza qualificazione di fila per il Mondiale, dalla parte opposta ci sono Sofia Cantore e compagne che invece potrebbero realizzare un’impresa inedita conquistando il pass per la terza volta di fila. Ma il percorso si preannuncia molto lungo e serve provare a innestare le marce alte sin dal gruppo di qualificazione per assicurarsi un cammino un po’ più semplice.