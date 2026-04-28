Italia, tramonta il ripescaggio ai Mondiali: la mossa decisiva dell’Iran. Baldini azzera tutto: si salva solo Donnarumma

Il capo del calcio iraniano Taj vola in Canada per il congresso della Fifa, continua l’opera di Infantino che di fatto spegne le speranze azzurre. Baldini guarda già al futuro e salva solo l’estremo difensore

La partecipazione dell’Iran al prossimo Mondiale si fa sempre più probabile. L’ultimo segnale in questa direzione arriva dal Canada che ha concesso il visto di ingresso a Mehdi Taj per partecipare al congresso della Fifa in programma il 30 aprile. Le speranze dell’Italia diventano sempre più flebili e il ct a interim Baldini sembra già guardare al futuro.

L’ultima mossa dell’Iran

Le possibilità di una partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali crescono di ora in ora. Il grande lavoro dietro le quinte è quello del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che sin dalle prime ore del conflitto che ha riguardato il paese mediorientale ha sempre insistito per la sua presenza alla Coppa del Mondo. L’ultimo segnale in questa direzione arriva dal Canada che ha consentito al visto di ingresso per Mehdi Taj, ora a capo del calcio iraniano. Un visto che non sarebbe stato possibile secondo le leggi canadesi visto che Taj in passato è stato un comandante delle Guardie della Rivoluzione. Il politico iraniano volerà a Vancouver per partecipare al congresso della Fifa in programma il prossimo 30 aprile, una presenza che di fatto viene garantita dalla massima organizzazione del mondo del calcio come ribadito anche dalla Federcalcio canadese: “Il congresso è organizzato e gestito dalla Fifa, inclusa la lista degli ospiti. Non è un evento che riguarda il calcio canadese”.

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Il problema dei “visti”

La partecipazione dell’Iran al Mondiale si fa dunque sempre più probabile. Il paese mediorientale non vuole rinculare alla fase finale della Coppa del Mondo, forse anche per lanciare un segnale alla comunità internazionale. Ma i problemi anche di tipo logistico restano e sono evidenti. Solo qualche giorno fa il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, ha confermato la possibilità della nazionale iraniana di partecipare all’evento ma ha anche sottolineato che i visti di ingresso negli States non saranno garantiti. Più che i giocatori i problemi potrebbero riguardare i loro accompagnatori e i legami con il regime di Teheran.

Baldini azzera tutto: c’è solo Donnarumma

Un momento di crisi del calcio italiano con lo scandalo arbitri che arriva a distanza di pochi giorni rispetto alla mancata qualificazione ai Mondiali. Un vero e proprio anno zero per l’Italia del calcio ma ci sono partite da giocare, già inserite in calendario e inevitabili. Il ct “a interim” Silvio Baldini ha già deciso che per le due amichevoli in programma il 3 giugno contro il Lussemburgo e poi il 7 contro la Grecia, ci sarà spazio solo per gli Under21. Sarà una nazionale sperimentale quella che scendere in campo in quelle due occasioni con uno sguardo rivolto al futuro e magari anche per mandare un messaggio ai veterani azzurri. L’unico a salvarsi da questo azzeramento dovrebbe essere Gigio Donnarumma che resta il capitano degli azzurri, e il punto di riferimento anche per il prossimo ciclo.