Italia, i Mondiali non bastano: Orro, Egonu e Giannelli snobbati da Volleyball World, i tifosi gridano allo scandalo

Le classifiche stilate da Volleyball World hanno scatenato le rabbiose reazioni social di tanti utenti, che hanno gridato allo scandalo per le posizioni in cui sono state relegate Orro, Egonu e Giannelli

L’incredibile anno dell’Italia del volley, capace di dominare il mondo intero sia a livello di club che di nazione e femminile e maschile, con i due titoli mondiali che hanno rappresentato le ciliegine sulla torta di una stagione in cui agli avversari sono state lasciate solamente le briciole. Nonostante tutto ciò però nessun’atleta del nostro movimento è stato premiato con il primo posto nelle classifiche stilate da Volleyball World, che ha posizionato Alessia Orro e Simone Giannelli solamente al terzo posto e Paola Egonu addirittura all’ottavo.

Orro ed Egonu solo terza e ottava

Dopo l’oro ai Giochi olimpici di Parigi 2024 l’Italia di Julio Velasco si è confermata la nazione da battere con i trionfi in Volley Nations League e, soprattutto, del titolo Mondiale. Protagoniste assolute di questi successi sono state certamente Paola Egonu, premiata come miglior opposto della VNL, e Alessia Orro, MVP del campionato mondiale. Riconoscimenti e successi che però nono bastati alle azzurre per convincere Volleyball World, che ha inserito Paola solamente all’ottavo posto nella classifica delle migliori giocatrici della stagione e Alessia (da molti considerata la migliore in assoluto nel 2025) al terzo. L’altra azzurra presente in classifica è Ekaterina Antropova, mentre le prime due devo ancora essere svelate.

Giannelli pigliatutto e MVP, ma terzo al mondo per Volleyball World

Italia snobbata da Volleyball World anche nell’universo maschile, dove a Simone Giannelli è stato assegnato solamente il terzo posto nella classifica dei migliori giocatori. Un riconoscimento riduttivo per il capitano e il simbolo dell’Italia di Ferdinando De Giorgi vincitrice al Mondiale ed eletto come MVP sia della Volley Natrions League che del campionato Mondiale. Oltre a Giannelli l’altro italiano in classifica è Fabio Balaso, mentre mancano giocatori di primo piano come Yuri Romanò, anche se manca ancora la prima posizione da svelare.

L’Italia del volley domina il mondo ma viene snobbata, i tifosi gridano allo scandalo

Questi riconoscimenti hanno scatenato le inevitabili reazioni di molti utenti (non solo italia) sui social, che visti anche la superiorità netta mostrata dal movimento azzurro nel 2025 hanno gridato allo scandalo come una tifosa del Fenerbahce che riguardo il terzo posto di Orro scrive: “Dai, l’anno scorso è stata la migliore tra le migliori… 2 volte la migliore palleggiatrice e l’MVP del WCH…”. C’è anche chi accusa il sito di favorire i giocatori e le giocatrici brasiliane e chi proprio non si capacita di questa classifica: “Poi spiegherete bene, molto bene, il criterio. Che tiene una tra Moki Gabi e Fahr fuori dalle prime 10”. Tanti i commenti anche sotto i post riguardanti Egonu e Giannelli, la cui terzo posizione stona con la spiegazione data da Volleyball World come evidenziato da un utente: “‘era al centro del dominio dell’Italia’, ma terzo”.