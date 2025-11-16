Italia, Mondiali: playoff, ecco l’avversario da evitare per i tifosi

I tifosi italiani temono Svezia ed Albania per i possibili playoff di marzo in semifinale. Da evitare anche la Scozia

In attesa di Italia-Norvegia, quasi sicuramente gli Azzurri andranno ai playoff per le Qualificazioni Mondiali 2026 e affronteranno presumibilmente una tra Svezia, Romania, Macedonia, Galles o Irlanda del Nord, ma quali sono le squadre più temute dagli italiani per gli spareggi di marzo?

Le nazionali da scansare per gli italiani

I tifosi italiani analizzano le possibili avversarie della Nazionale per i play off di marzo: “Da evitare Irlanda del Nord come la peste, non tanto per la ” tradizione” sfavorevole ma perché questi si mettono in 11 dentro la propria metà campo e noi non abbiamo sufficiente qualità-velocità palla a terra, nella stretto e in verticale per scardinare una difesa così (vedi contro la Moldavia, squadra che faticherebbe in C ma giocando in quel modo a momenti si portava a casa il punto) .”

E ancora: “La Svezia mi ricorda il Vietnam e ha cambiato Ct, la Romania se scegliamo la città sbagliata giochiamo in trasferta, speriamo nel Galles, la migliore del lotto.”

C’è chi scrive: “Tutte e 4 nettamente superiori alle 3 del girone di cui ci vantiamo di aver battuto.” E ancora: “Dopo Milano e Palermo non so quanto ci converrebbe rigiocare in casa… ma in Scozia ci farebbero pelo e contropelo.”

E infine: “Io dico che se dobbiamo avere paura di queste 4 squadre è bene che non andiamo ai mondiali.”

Le possibili avversarie dell’Italia

C’è poi chi fa il punto della situazione: “Ad oggi nei rispettivi gironi: Romania terza Galles terzo, Irlanda del nord terza, Svezia quarta. In quarta fascia ci vanno le migliori piazzate dalla Nations League”.

E ancora: “Sarebbe bello cancellare il passato. Svezia e poi macedonia.” C’è chi scrive: “Datemi la Svezia che voglio la rivincita del biscotto di qualche anno fa, li battiamo, e c’è ne andiamo ai mondiali a prenderci la coppa.”

Non si placano gli animi sul web: “Praticamente ce la giochiamo alla pari con tutte. Neanche il vantaggio di giocare in casa ci agevola perché, dopo gli ultimi disastri, la pressione sarà altissima.” E ancora: “Vedere l’Italia in questo tabellone di scarponi fa male… però la verità che anche noi ad oggi siamo scarponi come loro se non peggio.”

E ancora: “In pratica l’Albania ha colonizzato la terza Fascia… Il rischio di non andare é più concreto che mai. Oggettivamente bosnia, kosovo e Romania sono le più agevoli, roba che se ci esci sei veramente da ufficio inchieste. Con le altre ahimé dato il livello rischiamo con praticamente tutte.”

Ed infine: “Non nomino la Macedonia perché pur essendo forse la peggio fra tutte la vorrei evitare a prescindere.”

Macedonia del Nord ed Albania: le più temute dai tifosi

C’è anche chi analizza: “In Macedonia del Nord, gli albanesi costituiscono circa il 25% della popolazione totale e la lingua albanese è una delle lingue ufficiali del paese. Albania e Kosovo sono due nazioni vicine dei Balcani, con legami storici, culturali e linguistici stretti, essendo la maggior parte dei kosovari di etnia albanese. Vedrete che saranno durissime anche loro”.

C’è chi mette in discussione il regolamento per la situazione geografica europea: “Noi stiamo a lamentarci che l’Europa ha pochi posti. No, la realtà è che l’Europa è geograficamente troppo frammentata e ci sono una miriade di Stati e Staterelli che tutti assieme uniti, geograficamente, non arrivano ad una regione della Patagonia o ad uno Stato federato del Brasile. Dalla ex Jugoslavia escono in pratica 6 nazionali e quindi federazioni calcistiche, tante quante le qualificate dell’intero Sudamerica..”

E ancora: “Lo Stesso Regno Unito ha 4 federazioni ed è come se l’Italia presentasse la Nazionale Padana ed il Regno delle due Sicilie (credo che sarebbero due buone nazionali competitive), più La Sardegna del Nord e le Marche…Comunque io temo tantissimo l’Albania.”

C’è poi chi scrive: “Sostanzialmente essere messi in Prima Fascia è più difficile che essere messi in seconda.” E ancora: “L’ Ucraina allo stato attuale è fuori perché ha la differenza reti peggiore rispetto all’ Islanda. Da evitare Macedonia del Nord ed Albania.”

E infine: “Mi scappa da ridere, dando per scontato di vincere la semifinale, se poi il sorteggio ci va di sfiga ci potrebbe toccare Albania a Tirana o Scozia a Glasgow o Rep. Ceca a Praga o Romania a Bucarest e allora son dolori.”

