Mondiali U20, i convocati dell'Italia: Nunziata resta senza top, Iddrissou e Liberali speranze per Gattuso

Per la rassegna in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile il ct non potrà contare su Pio Esposito e Camarda, ma il talento non manca. Occhio a un terzino del Real Madrid

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è un’Italia che va ai Mondiali e può ‘insegnare’ alla Nazionale maggiore come si fa. È la squadra Under 20 di Carmine Nunziata, che ha diramato la lista dei 21 convocati per la rassegna in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Mancano i big, ma non il talento: Iddrissou e Liberali sono nomi che in futuro potrebbero tornare utili a Gattuso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mondiali U20, Italia senza big: ecco perché

L’Italia, vicecampione del mondo in carica, dovrà affrontare la rassegna iridata in Cile senza top. Nunziata, infatti, non potrà contare su Pio Esposito, reduce dalla prima da titolare con l’Inter in Champions League, su Bartesaghi e Torriani del Milan e nemmeno su Camarda, che i rossoneri hanno mandato in prestito a Lecce.

Lo consente il regolamento: dal momento che il Mondiale va in scena in concomitanza con gli impegni dei club, sono proprio questi ultimi a decidere se trattenere o meno i propri tesserati.

Iddrissou e Liberali speranze per Gattuso

Con o senza big, il Mondiale Under 20 rappresenta per l’Italia la possibilità di esporre in vetrina i propri talenti. Il 18enne Mattia Liberali, scuola Milan, ha lasciato il Diavolo per provare a imporsi in Serie B con la maglia del Catanzaro: finora Aquilani non gli ha concesso minuti in campionato, ma sul talento del trequartista di Lissone sono in tanti a scommettere.

Lo ha fatto anche Paulo Fonseca, che la scorsa stagione lo ha schierato titolare nel pareggio a reti bianche col Genoa, tenendolo in campo per oltre un’ora. Gli occhi sono puntati anche su Jamal Iddrissou: il 17enne attaccante della Primavera dell’Inter è reduce dal gol in Youth League all’Ajax sotto gli occhi di Baccin e Kolarov. E dal Real Madrid ecco Emanuel Benjamín de Santana Balbinot, terzino destro di origini brasiliano dotato di passo, spinta e dribbling.

La sfida di Nunziata: le avversarie degli Azzurrini

Dopo il biennio all’Under 21, Nunziata ha fatto ritorno all’U20 con cui spera di riuscire di salire sul tetto del mondo, dopo il ko in finale con l’Uruguay nel 2023. L’Italia è stata inserita nel Gruppo D con Argentina, Australia e Cuba.

L’esordio degli Azzurrini allo stadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso è fissato per domenica 28 settembre contro l’Australia, quindi la sfida con Cuba mercoledì 1 ottobre, infine l’ultimo confronto con l’Albiceleste sabato 4 ottobre. Agli ottavi accedono le prime due dei sei gironi, più le quattro migliori terze.

Italia U20, i convocati di Nunziata: