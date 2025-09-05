Italia-Montenegro Under 21: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurrini di Silvio Baldini debuttano nel girone di qualificazione per il prossimo Europeo di categoria: ecco tutte le info utili per seguire

È il giorno del debutto dell’Italia U21 di Silvio Baldini nelle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria, in programma nel 2027. Gli azzurrini sfidano il Montenegro a La Spezia, con l’obiettivo di raccogliere i frutti del lavoro di questi giorni e iniziare subito con una vittoria. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni del match e tutte le info utili per seguire la partita di oggi in diretta tv e live in streaming.

Le probabili formazioni di Italia-Montenegro U21

Alle ore 18:15 di oggi, venerdì 5 settembre, l’Italia U21 di Silvio Baldini apre la sua avventura nel girone di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Di fronte, i pari età del Montenegro, nella splendida cornice dello stadio “Alberto Picco” di La Spezia. Si riparte dal 4-3-3 di marca “baldiniana”, con Palestra e Bartesaghi sulle corsie esterne, a completare una difesa guidata dal tandem Comuzzo-Marianucci. Tra i pali ci sarà Moscardi.

In mezzo al campo spazio a Pisilli e Ndour, con Amatucci in cabina di regia. In attacco, invece, Koleosho e Pafundi dovrebbero supportare Raimondo, neo attaccante del Frosinone.

3-4-3 per gli avversari, con Rovcanin che rappresenterà il punto di riferimento avanzato di Perisic. Knezevic e Badnjar sulle fasce, con Cetkovic e Miranovic a dettare i tempi di gioco in mediana. È Melentjevic, invece, il leader difensivo.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Montenegro U21:

ITALIA U21 (4-3-3): Moscardi; Palestra, Comuzzo, Marianucci, Bartesaghi; Pisilli, Amatucci, Ndour; Koleosho, Raimondo, Pafundi. Ct: Baldini.

MONTENEGRO U21 (3-4-3): Krjlestarac; Vukovic, Melentjevic, Ljutica; Knezevic, Cetkovic, Miranovic, Badnjar; Medojevic, Rovcanin, Mrvaljevic. Ct: G. Perisic.

Dove vedere Italia-Montenegro U21 in diretta tv e streaming: tutte le info

Italia-Montenegro U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due, a partire dalle ore 18:15. Servizio streaming attivo gratuitamente su RaiPlay, applicazione di riferimento disponibile su App Store e Play Store. Una volta effettuato il login sulla piattaforma, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi i 90 minuti di La Spezia. Aggiornamenti in tempo reale anche sui canali social ufficiali della Nazionale italiana di calcio, tra marcatori, risultato finale e voci dei protagonisti.

Sven Wolfensberger sarà l’arbitro di Italia-Montenegro U21

Toccherà allo svizzero Sven Wolfensberger dirigere l’incontro tra le formazioni U21 di Italia e Montenegro, valido per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Classe ’89, nato a Berna, non ha precedenti con queste due Federazioni, né con le selezioni giovanili né con le rispettive nazionali maggiori. Fischietto giovane, finora impegnato principalmente in patria, vanta una presenza nei turni preliminari di Conference League, datata 17 luglio 2025.