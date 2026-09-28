Italia, quanti punti servono per evitare la retrocessione in Nations League e cosa rischia

L'Italia è partita malissimo in Nations League e rischia concretamente la retrocessione in Lega B: ecco quanti punti servono per evitare il declassamento diretto e gli spareggi

Il deludente esordio con sconfitta in Nations League, a cui hanno fatto seguito i risultati delle altre, ha avvicinato l’Italia alla retrocessione in Lega B. Sarebbe una chiusura di cerchio imbarazzante per i colori azzurri dopo la figuraccia del terzo Mondiale di fila non disputato e il pessimo Europeo del 2024. Attraverso una proiezione ecco quanti punti devono fare Donnarumma e compagni per salvarsi con o senza playout.

Italia, in Turchia è già decisiva

La partita di questa sera in Turchia rischia di essere già decisiva per l’Italia, attesa poi dalla trasferta di venerdì in Francia e nuovamente dalla Nazionale di Montella per concludere la serie di quattro impegni ravvicinati di Nations League. La sconfitta col Belgio ha salutato il ritorno in panchina di Roberto Mancini e confermato che ci sarà da sudare per evitare la retrocessione in Lega B di Nations League.

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Le peggiori ultime classificate di ogni girone saluteranno la Lega A direttamente, mentre le migliori ultime disputeranno un playout con le migliori delle Lega B. In caso di arrivo al terzo posto nel proprio girone, in base ai punti ottenuti e a quelli delle altre terze, il regolamento prevede il mantenimento della categoria o la disputa di uno spareggio.

Italia in Lega B, con quanti punti?

L’obiettivo degli azzurri è, ovviamente, evitare il declassamento in Lega B, che farebbe seguito al terzo Mondiale di fila non disputato e ai pessimi Europei del 2024 affrontati dalla squadra allora allenata da Luciano Spalletti. Una chiusura di cerchio imbarazzante, assolutamente da allontanare attraverso vittorie e buone prestazioni.

Secondo quanto simulato dalla piattaforma di analisi calcistica Football Meets Data, considerando gli 0 punti dell’Italia e i risultati maturati nelle prime due giornate di Nations League (in attesa che si completi il quadro stasera), all’Italia serviranno almeno 4 punti per non essere retrocessi direttamente in Lega B, nel 78% dei casi.

Italia salva o agli spareggi, con quanti punti?

Molto meglio ottenerne almeno 5 di punti nelle cinque gare che restano da giocare da qui alla fine della fase a gironi di Nations League. In tal caso è praticamente certa la possibilità di evitare la retrocessione diretta e disputare almeno i playout contro una formazione di Lega B.

Per spingerci lontano dagli spareggi per non retrocedere occorreranno almeno 8 punti nell’85% dei casi, terminando la fase a gironi tra le migliori terze classificate, mentre con 7 punti la percentuale di salvezza senza playout scende drasticamente al 46%; al 20% con 6 punti. Insomma all’Italia servono risultati e in fretta, anche se la doppia trasferta contro Turchia e Francia e la “rivincita” in casa contro Montella non lasciano dormire sonni tranquilli.

Gli effetti della retrocessione in Lega B

La retrocessione in Lega B non avrà conseguenze soltanto sulla prossima edizione di Nations League, facendo perdere agli azzurri le possibilità di poterla vincere. L’effetto più penalizzante sarebbe la discesa nel ranking FIFA con effetti devastanti sulle urne e sul percorso di qualificazione ai prossimi Europei e ai prossimi Mondiali. L’Italia perderebbe anche i premi UEFA.

In primo luogo, in caso di arrivo al quarto posto nel suo girone di Nations League (ma anche in caso di mancata vittoria del girone), oltre alla retrocessione diretta in Lega B, l’Italia perderebbe anche il diritto di essere testa di serie nei gironi di qualificazione a Euro2028. Senza dimenticare il paracadute della Nations League, che consente alle squadre migliori vincitrici dei gironi che non si qualificano agli Europei di accedere comunque agli spareggi di marzo 2028.