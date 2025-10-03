Italia, Gattuso: la decisione su Chiesa, novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia tra i convocati per Estonia e Israele

Il c.t. ha scelto di lasciare a casa l’attaccante del Liverpool e di puntare sull’esterno offensivo del Bologna, alla prima chiamata così come il regista della Fiorentina

Chiesa ancora escluso, dentro i debuttanti Cambiaghi e Nicolussi Caviglia: queste le scelte del c.t. dell’Italia Rino Gattuso riguardo ai convocati per le partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele.

Italia, Gattuso esclude Chiesa dai convocati

Federico Chiesa non è ancora pronto per tornare a giocare per l’Italia: questa la decisione di Rino Gattuso, che ha escluso l’attaccante del Liverpool dall’elenco dei convocati per le partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre). Gare da non sbagliare per la Nazionale, che deve difendere il 2° posto del girone I e tentare il disperato assalto alla Norvegia, prima con 6 punti di vantaggio (ma una gara in più).

La crescita di Chiesa al Liverpool

Chiesa sta avendo una considerazione maggiore da parte del tecnico dei Reds Slot, è partito titolare in Carabao Cup contro il Southampton (firmando 2 assist) ed è entrato in campo, seppur dalla panchina, in 5 delle 6 giornate di Premier League finora disputate, realizzando 2 gol (contro Bournemouth e Crystal Palace): per Gattuso, però, c’è chi merita di più l’azzurro in questo momento.

La prima volta di Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

Si tratta di Nicolò Cambiaghi, 24enne esterno offensivo protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Bologna: per lui si tratta della prima convocazione nell’Italia. Identica situazione per Hans Nicolussi Caviglia, l’altro debuttante in azzurro nella lista di Gattuso: il regista della Fiorentina trova spazio tra i centrocampisti al posto dell’infortunato Rovella. In mediana torna anche Bryan Cristante, che mancava in Nazionale da giugno 2024.

Gli infortuni in difesa e i rientri di Udogie e Gabbia

Tra i rientri, da segnalare quello in difesa di Destiny Udogie, alla prima convocazione stagionale. Un altro ritorno è, infine, quello di Matteo Gabbia, che mancava in azzurro dall’ottobre 2024 e va a rimpinguare il settore dei centrali difensivi, orfano di Buongiorno, Scalvini e Leoni, tutti infortunati, così come Scamacca: Kean, Retegui e Francesco Pio Esposito sono i centravanti confermati da Gattuso.

Tutti i convocati dell’Italia per Estonia e Israele