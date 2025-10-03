Italia, Gattuso: la decisione su Chiesa, novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia tra i convocati per Estonia e Israele

Chiesa ancora escluso, dentro i debuttanti Cambiaghi e Nicolussi Caviglia: queste le scelte del c.t. dell’Italia Rino Gattuso riguardo ai convocati per le partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele.
- Italia, Gattuso esclude Chiesa dai convocati
- La crescita di Chiesa al Liverpool
- La prima volta di Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
- Gli infortuni in difesa e i rientri di Udogie e Gabbia
- Tutti i convocati dell’Italia per Estonia e Israele
Italia, Gattuso esclude Chiesa dai convocati
Federico Chiesa non è ancora pronto per tornare a giocare per l’Italia: questa la decisione di Rino Gattuso, che ha escluso l’attaccante del Liverpool dall’elenco dei convocati per le partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre). Gare da non sbagliare per la Nazionale, che deve difendere il 2° posto del girone I e tentare il disperato assalto alla Norvegia, prima con 6 punti di vantaggio (ma una gara in più).
La crescita di Chiesa al Liverpool
Chiesa sta avendo una considerazione maggiore da parte del tecnico dei Reds Slot, è partito titolare in Carabao Cup contro il Southampton (firmando 2 assist) ed è entrato in campo, seppur dalla panchina, in 5 delle 6 giornate di Premier League finora disputate, realizzando 2 gol (contro Bournemouth e Crystal Palace): per Gattuso, però, c’è chi merita di più l’azzurro in questo momento.
La prima volta di Cambiaghi e Nicolussi Caviglia
Si tratta di Nicolò Cambiaghi, 24enne esterno offensivo protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Bologna: per lui si tratta della prima convocazione nell’Italia. Identica situazione per Hans Nicolussi Caviglia, l’altro debuttante in azzurro nella lista di Gattuso: il regista della Fiorentina trova spazio tra i centrocampisti al posto dell’infortunato Rovella. In mediana torna anche Bryan Cristante, che mancava in Nazionale da giugno 2024.
Gli infortuni in difesa e i rientri di Udogie e Gabbia
Tra i rientri, da segnalare quello in difesa di Destiny Udogie, alla prima convocazione stagionale. Un altro ritorno è, infine, quello di Matteo Gabbia, che mancava in azzurro dall’ottobre 2024 e va a rimpinguare il settore dei centrali difensivi, orfano di Buongiorno, Scalvini e Leoni, tutti infortunati, così come Scamacca: Kean, Retegui e Francesco Pio Esposito sono i centravanti confermati da Gattuso.
Tutti i convocati dell’Italia per Estonia e Israele
- PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
- DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
- CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);
- ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).