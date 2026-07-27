Italia, no a Pirlo e caos FIGC. La ricetta di Marco Ballotta in esclusiva: “Silvio Baldini con Maldini e Leonardo”

“È un peccato, perché secondo me ci sono gli elementi appropriati per ripartire. Maldini, insieme a Leonardo, sono le persone giuste per ricominciare da zero. Certo, questo errore in partenza lascia un po’ l’amaro in bocca, ma continuerei con loro. Indubbiamente, è stata una mancanza non valutare bene la questione di Andrea Pirlo, così come è stato probabilmente errato partire con nomi altisonanti come Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Prima di parlarne, sarebbe stato meglio definire. Qualsiasi allenatore, dopo questi due grandi tecnici, viene visto come una seconda scelta. Non è detto che non sia quello giusto, ma il modo di pensare italiano è questo. Bisogna dare tempo di lavorare e ricostruire. Anche i commissari tecnici precedenti, per esempio Spalletti che reputo uno dei migliori, non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Bisogna eliminare le critiche, aver pazienza e continuare col management attuale”.

Di questo, e non solo, abbiamo parlato con Marco Ballotta, portiere che per tantissimi anni ha calcato i campi della Serie A e conosce bene le dinamiche del nostro movimento pallonaro.

Contestualmente, Paolo Maldini e Leonardo , rispettivamente direttore tecnico e advisor della FIGC, potrebbero decidere di rassegnare le dimissioni, dopo pochissime settimane, a causa di questa decisione.

Una sollevazione anche, e soprattutto, politica che ha ‘costretto’ il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giovanni Malagò, a fare marcia indietro e non dare il via libera per l’ingaggio dell’ex tecnico della Juventus.

La situazione è deflagrata: il calcio italiano, dopo il terzo Mondiale consecutivo non disputato, è finito n un pozzo senza fondo. Il nuovo commissario tecnico in pectore, Andrea Pirlo, non sarà CT dell’Italia : decisione riferita dalla FIGC al diretto interessato nella serata di ieri, dopo le polemiche relative ad un contratto di sponsorizzazione con una agenzia di scommesse russa.

“Tornare al passato non è detto che sia sbagliato, l’importante è farlo con modi di diversi di ragionare. Dobbiamo azzerare tutto e ripartire. Ci vuole calma, strategie e puntare su qualcosa di diverso. Le chiacchiere bisogna metterle da parte, è il momento agire”.

Vorrei Baldini fino al Mondiale del 2030

Infine, abbiamo chiesto a Ballotta il suo CT ideale. E la scelta è caduta su un nome molto chiacchierato nell’ambiente azzurro, ma anche sui social: l’attuale selezionatore dell’Under 21 azzurra Silvio Baldini.

“Il suo unico, piccolo, problema potrebbe essere rappresentato dal carattere. Ma con i giovani lavora bene, ha esperienza. Ha dimostrato di saperci fare. Noi italiani abbiamo bisogno del nome e del curriculum, ma ci sono allenatori che sono adatti a determinate situazioni anche senza avere un pedigree di altissimo livello. Adesso non bisogna sbagliare la scelta. E, per quanto mi riguarda, ripartirei proprio da Baldini, con un contratto fino al prossimo Mondiale così che abbia il tempo di lavorare come si deve”, ha concluso a Virgilio Sport.