Italia-Norvegia, il discorso di Solbakken a San Siro è da brividi: il ct impressiona Haaland e stronca gli alibi di Gattuso

Tutto pronto per la sfida tra Italia e Norvegia che questa sera allo stadio San Siro chiude il girone di qualificazione per i Mondiali 2026: il commissario tecnico tiene un discorso alla squadra che diventa virale

La Norvegia ha la qualificazione per i Mondiali 2026 già in tasca ma alla vigilia della sfida con l’Italia, il ct Solbakken non vuole cali di concentrazione e lo dimostra con un discorso alla squadra che ha fatto il giro dei social.

Il discorso di Solbakken

Al termine dell’allenamento con la squadra, quello di rifinitura proprio sull’erba di San Siro, il tecnico della Norvegia Stale Solbakken rivolge un discorso ai suoi in vista della sfida con l’Italia in programma alle 20.30: “Ci saranno 700 norvegesi che verranno a vederci, ci sarà la famiglia reale. Tutto il mondo starà a guardarci quindi dobbiamo fare la nostra parte dal primo all’ultimo secondo. Non c’è niente che vi possa spaventare, l’unica cosa che possiamo temere è se qualcuno di noi stasera decide di non fare la sua parte. Ma questa è una cosa normale in una situazione come questa. Ognuno di noi si deve prendere le sue responsabilità. Abbiamo fatto una qualificazione perfetta fino a questo momento e non la rovineremo solo perché qualcuno di noi non si presenta stasera con l’atteggiamento giusto. Se succede mi fare impazzire”. Un discorso che tiene tutti sull’attenti e che sembra impressionare anche la stella della squadra Erling Haaland.

La replica sul regolamento

Il ct Solbakken era stato molto chiaro anche alla vigilia della partita, nel corso della consueta conferenza prepartita. Il tecnico è stato sollecitato sul tema del regolamento di qualificazione che Gattuso ha più volte criticato nelle sue ultime dichiarazioni: “Le regole sono queste sin dall’inizio. Ho sentito Gattuso riflettere un po’ sulla differenza reti generale e non quella sugli scontri diretti. Non ci ho pensato ma capisco il suo punto di vista. Poi parlate con me di queste cose neanche fossimo i campioni del Mondo, non andiamo al Mondiale dall’età della pietra. Capisco il punto di vista italiano, forse altre nazionali hanno strade più facile. Ma ho troppe cose a cui pensare e non chiamerei Infantino per chiedere informazioni su questo”.

Gli alibi di Gattuso

Il discorso del ct norvegese ha fatto il giro dei social nelle ultime ore, le sue parole e il suo modo di approcciare la squadra alla vigilia del match con l’Italia ha ottenuto consensi. E allo stesso tempo ha messo un po’ in cattiva luce il collega Gattuso, con il ct azzurro che si è lamentato in più di una circostanza dei sistemi di qualificazione sia in ambito europeo sia nel paragone con quanto avviene in altre confederazioni. Le parole di Solbakken hanno stroncato quelli che per molti sono stati gli alibi del ct italiano.