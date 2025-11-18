Italia, anche Donnarumma nel mirino: il dato sulle parate contro la Norvegia scatena i critici di Gigio

Per una parte di tifosi e addetti ai lavori anche il capitano non avrebbe offerto una buona prestazione contro Haaland e compagni

E anche Gigio Donnarumma finisce sotto accusa dopo la figuraccia dell’Italia a San Siro contro la Norvegia: il portiere della Nazionale nel mirino di tifosi e addetti ai lavori per il dato sulle parate effettuate nei due match contro gli scandinavi e anche per il modo in cui sta interpretando il ruolo di capitano.

Italia-Norvegia, anche Donnarumma nel mirino

La valanga di critiche piombata addosso all’Italia di Rino Gattuso dopo il 4-1 incassato a San Siro dalla Norvegia non poteva non travolgere anche Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale era stato risparmiato finora, ma ad accendere i riflettori sulla sua prestazione è stato Giuseppe Pastore, giornalista che nell’appuntamento a Cronache di Spogliatoio ha puntato il dito contro Donnarumma, insistendo sia sui dati statistici relativi alla sua prestazione che sul suo modo di interpretare il ruolo di capitano.

L’attacco di Pastore a Gigio

“Parlando delle qualità caratteriali dell’Italia, devo citare il capitano di questa squadra – afferma Pastore, andando all’attacco di Donnarumma -. Ogni tanto prendiamo in giro Sommer perché ogni tiro che prende è gol… Donnarumma ne ha presi 7 su 9 tiri in porta subiti nelle due partite con la Norvegia. E poi i 4 gol con Israele, 4 con la Germania…”. Pastore rende poi ancora più esplicito il suo attacco, ricordando che Donnarumma porta la fascia di capitano. “È un grande portiere – aggiunge il giornalista -, mi piacerebbe che lo dimostrasse ogni tanto, anche a livello caratteriale, comportamentale, visto che è il capitano della Nazionale italiana”.

Riccardo Trevisani, in studio con Pastore, prova a difendere Gigio affermando che il tiro di Nusa fosse imparabile e ricordando come Haaland abbia segnato sotto misura. “Sì, ma con l’Estonia Donnarumma si fa gol da solo, e pure con Israele…”, chiude Pastore.

I tifosi contro Donnarumma

L’opinione del giornalista si fa largo sul web, scatenando un buon numero di reazioni da parte dei tifosi. “Pastore perfetto in questo caso”, scrive Delerismo su X. “Donnarumma non ha leadership né carisma, pecca spesso di incostanza, ha la fascia al braccio solo per la questione di presenze nient’altro”, aggiunge Calabrinho. “Critiche giuste, tra l’altro il primo gol di Haaland entra in mezzo alla porta…”, fa notare Giovannino. Ma tra i tifosi azzurri c’è anche chi non la pensa così: “Se l’Italia ha 100 problemi Donnarumma è il 101°”, scrive Gaisselick.