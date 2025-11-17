Italia-Norvegia, Donnarumma: retroscena scottante con Haaland, cosa accadrà a Manchester

Gigio amareggiato dopo l'1-4 dell’Italia con la Norvegia: ignora Haaland e chiede scusa ai tifosi. Tensione in vista del ritorno al Manchester City

La trattenuta di Gigio Donnarumma su Erling Haaland, mentre inveiva nei confronti di Gianluca Mancini, il timidissimo abbraccio tra i due a fine gara e le parole del numero uno della Nazionale italiana ai microfoni della RAI. La pesante sconfitta rimediata dagli Azzurri ha lasciato rabbia e sgomento, soprattutto a Donnarumma che ha subito 4 reti in rapida successione. Il portiere della Nazionale, consapevole del delicato momento italiano e del contraccolpo psicologico che lo attende al rientro nel club dove ritroverà proprio Haaland, ha preferito evitare il bomber norvegese quanto più possibile al termine della gara.

Il gelo con Haaland

Il portiere azzurro, provato dalla deludente prova della squadra, ha evitato ogni contatto con l’attaccante norvegese, suo compagno al Manchester City. Haaland è stato protagonista con una doppietta in due minuti che ha spezzato l’equilibrio e indirizzato il match verso il 4-1 finale, risultato che pesa come una vera mortificazione.

Nonostante gli spareggi fossero già acquisiti, una sconfitta casalinga così pesante ha amareggiato non poco l’atmosfera nel finale di gara, soprattutto per Donnarumma.

Haaland prima di esultare va ad abbracciare Donnarumma

Infatti, se da una parte Gigio Donnarumma, al termine di Italia-Norvegia, ha evitato platealmente il contatto umano con Haaland, il bomber norvegese si è distinto comunque per un gran gesto di sportività. Anziché evitare anche lui il numero uno italiano, Haaland ha raggiunto Donnarumma per abbracciarlo prima di raggiungere il suo gruppo ed esultare in campo al termine della gara. La reazione del portiere italiano, però, è stata timida e di circostanza all’inaspettato abbraccio dell’avversario.

Le parole del portiere

Donnarumma, come riportato nel post-partita Rai, ha spiegato di non aver cercato in modo diretto Haaland dopo il triplice fischio: “Ci parlerò a Manchester, non avevo neanche voglia stasera, dico la verità. Sono molto amareggiato e deluso ma dobbiamo assolutamente andare al Mondiale. Bisogna trovare fiducia per marzo”.

Il portiere ha poi rivolto un pensiero ai tifosi accorsi allo stadio, assumendosi la responsabilità del passo falso: “Chiedere scusa ai tifosi? Sicuramente, stasera sono stati fantastici. E ci dispiace tanto anche per loro ma a marzo abbiamo bisogno della loro spinta. Sono convinto che tutti insieme andremo al Mondiale”.