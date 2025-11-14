Italia, la sfida di Donnarumma: fermare l'amico Haaland, il bomber della Norvegia ha un record nel mirino

Grandi amici al Manchester City, nemici nel big match di San Siro. Il bomber scandinavo è già a quota 30 gol in stagione: Gigio chiamato a una mission impossible

Il big match tra Italia e Norvegia non mette in palio un pass diretto per i Mondiali, ma i motivi per non perdersi la partita di San Siro – ultimo atto delle qualificazioni – sono comunque tanti. Gattuso va a caccia della sesta vittoria per chiudere a pari merito con gli scandinavi, Donnarumma affronta l’amico Haaland in una sfida tutta da gustare. Riuscirà il capitano del Nazionale a fermare lo scatenato compagno di squadra al Manchester City?

Italia-Novergia, Donnarumma sfida Haaland

Donnarumma e Haaland, i due volti simbolo del Manchester City. Gli uomini chiave dello scacchiere tattico di Guardiola che punta a riconquistare la Premier League e, magari, pure la Champions. Gigio ha conquistato l’Inghilterra a suon di parate, il gigante scandinavo sta vivendo un’annata mostruosa.

Pensate: con la doppietta rifilata all’Estonia l’ex centravanti del Borussia Dortmund è già a quota 30 gol. Trenta. Semplicemente fenomenale. La ‘strana coppia’ ha legato subito, come certificato dai social e dalle parole di stima che si scambiavano ancor prima dell’approdo del portierone ai citizens.

La mission impossible di Gigio

E torniamo ai numeri di Erling. Per distacco è il capocannoniere delle qualificazioni europee con 14 sigilli, sette in più di Depay dell’Olanda, secondo in classifica. Quattordici sono le reti anche in Premier League, sei in più di Igor Thiago del Brentford che neppure lo insidia. Solo in Champions League non comanda (ancora): in vetta c’è l’ex Napoli Osimhen, che sta facendo faville col Galatasaray, mentre il norvegese insegue a cinque.

Donnarumma è chiamato a una missione ai limiti dell’impossibile: dall’inizio della stagione 2025/26 solamente due portiere sono riusciti a non essere trafitti da Haaland. Uno è l’italiano Vicario, in forza al Tottenham; l’altro è Dibu Martinenz dell’Aston Villa. Insomma, non sarà affatto facile per Gigio abbassare la saracinesca. E lo sa bene, visto che già a Oslo – nella disfatta costata la panchina a Spalletti – ha pagato dazio.

Come ha festeggiato Haaland e il record da battere

Il poker all’Estonia ha permesso alla Norvegia di centrare la qualificazione diretta ai Mondiali dopo 28 anni di attesa. Già, l’ultima volta dei Leoni risale a Francia 1998, quando si fermarono agli ottavi di finale.

Per festeggiare l’impresa Haaland ha comprato cheeseburger per tutti. Un piccolo peccato di gola prima di provare a battere un nuovo record. Nel mirino del bomber del City è finito Lewandowski, che, con 16 gol, detiene il primato di reti nelle qualificazioni. L’Italia e Donnarumma sono avvisati: Erling farà di tutto per superare il centravanti polacco.