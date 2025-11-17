Italia-Norvegia, al quarto gol esplode la rabbia dei tifosi sul web: Gattuso sfiduciato, alibi finiti

Il ct e il presidente federale Gravina sotto accusa, i fan indicano i nomi dei colpevoli della sconfitta contro la Norvegia. Mondiale a rischio

Saranno stati in pochi a credere che l’Italia potesse davvero battere la Norvegia con 9 gol di scarto ma, sull’1-4 a San Siro, addirittura la beffa dell’umiliazione finale, in casa, ha fatto esplodere di rabbia il pubblico. Dai fischi ai cori contro la Nazionale e non solo: dopo l’ultima rete subita da Donnarumma, è esplosa la rabbia sui social e la bufera è diventata incontenibile.

L’incubo Norvegia per gli italiani

Dall’incubo Svezia, che nel 2017 buttò l’Italia fuori dai playoff per i Mondiali, all’incubo Norvegia. Per gli italiani si ripete la paura verso i paesi baltici: “Senza dubbio questa Norvegia è la più forte di tutti i tempi. Però subire 4 goal in casa (contro 1) non lo accetto. Gattuso ha fatto bene a scusarsi coi tifosi. Però se non dovessimo qualificarci nemmeno questa volta per i Mondiali, dovranno cadere molte teste.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E ancora: “Ci metto la faccia. Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo ripartire dal primo tempo. I nostri singolarmente sono superiori (sicuro ?) E via di luoghi comuni e frasi fatte. Norvegia fortissima.”

C’è poi chi scrive: “Dopo aver giocato con Moldova, Estonia, la Longobarda ed il Borgorosso la Norvegia ci riporta alla dura realtà. Blocco inter + Gattuso alla guida = ricetta per il disastro.” E ancora: “Abbiamo preso 4 gol in casa da una squadra che ha giocato seriamente per mezz’ora. Non ci hanno presi a pallonate, no…”

Non si placano gli animi sul web: “La Norvegia gioca metà partita dopo un primo tempo statico senza motivazioni. Punta nell’orgoglio reagisce e ci dà una lezione di calcio. È una nazionale moderna e nuova, la nostra invece è indietro sia sul piano sportivo che istituzionale. Mondiale seriamente a rischio.”

E infine: “I 7,5 milioni per Italia Norvegia solo perché siamo un Paese assuefatto alla TV del dolore e al true crime, altrimenti tutto questo affetto per la Nazionale dubito che ci sia ancora, soprattutto dopo ieri sera…”

Gli italiani non hanno fiducia in Gattuso

Termina per gli italiani la fiducia in Gattuso, subentrato a Spalletti nel mese di giugno: “Un Paese pieno di evasori, semianalfabeti, delinquenti, fascistoidi e pennaioli che ha trovato un nuovo capro espiatorio: DiLorenzo. Lo stesso Paese che non fiata nemmeno verso chi ha messo la Nazionale nelle mani di questi tre …”

E ancora: “La sconfitta per 4 a 1 in casa con la Norvegia è la punizione divina per aver messo Gattuso, al posto di Spalletti, in panchina per la nostra Nazionale”. C’è poi chi scrive: “La vera domanda è: ha senso andare al mondiale per il rotto della cuffia e continuare ad ignorare la crisi del nostro movimento? O avrebbe più senso starsene a casa, azzerare i vertici e cominciare a rimboccarsi le maniche?”

Non si placano gli animi sul web: “Scusate…ma alla fine siamo agli spareggi nonostante due sconfitte…dai, mi sembra un buon risultato per GOTTUSO!!!”.

E infine: “Gravina e Gattuso, i due artefici del disastro. Maledetti voi che avete toccato Spalletti!!!”

I colpevoli della disfatta per i tifosi

C’è poi chi analizza le prestazioni dei singoli dopo Italia-Norvegia: “Comunque sono due anni che Di Lorenzo, Mancini e Bastoni dimostrano di non saper difendere e di non essere da nazionale e sono due anni che ogni allenatore continua a schierarli titolari.”

C’è poi chi provoca: “Incredibile come sia adamantino il fatto che, fuori dalla bolla di protezione e impunità della MarottaLeague, un ce..o come Bastoni sia sistematicamente ridicolizzato da attaccanti medio/forti…” E ancora: “Inferiori sotto tutti i punti vista, come squadra, come singoli, come tecnica…un disastro. La Nazionale quattro volte campione del mondo, due volte campione d’Europa, strapazzata come una squadra di seconda fascia. Di Lorenzo ignobile.”

C’è chi scrive: “Vi siete finalmente convinti che siamo (da anni) MEDIOCRI!? E lo saremo anche vincendo i playoff x raccogliere qualcosa bisognerebbe essere umili cosa che i ns medio/scarsi calciatori nn sanno nemmeno cosa voglia dire.” E ancora: “L’Italia non merita di andare al Mondiale. Ma la cosa grave è che in 16 anni di figure di merda non hanno ancora capito quale sia il male del nostro calcio: la mediocrità dei settori giovanili.”

Non si placano gli animi sul web: “Ma per voi è così assurdo dare il benservito a Gattuso e provare a cominciare sin da subito un ciclo con qualcuno che porti qualcosa di realmente nuovo? Magari fallisci lo stesso la qualificazione ma almeno ci provi fino a marzo.”

E ancora: “Già inizia il pianto di Gattuso e siamo solo ai play off !! Se l’Italia avesse avuto (per assurdo) il girone sud americano sarebbe tornata a casa già da tempo, Ne prende 4 dalla Norvegia e poi critica anche il regolamento sui play off.”

Infine, c’è chi scrive: “Da ragazzino avrò giocato per strada per almeno 5 anni, per almeno 2 ore al giorno, non ero un fenomeno, eravamo minimo in 20 tutti i giorni. Oggi non c’è neanche un ragazzino per strada o nei parchi che gioca al calcio.”

Clicca qui per le ultime news sull’Italia