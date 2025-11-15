Italia-Norvegia: Haaland esalta Donnarumma ma snobba Pio Esposito, poi la battuta al veleno sul Milan  

Dal bomber degli scandinavi parole al miele per il compagno di squadra al City, poi il commento sull’attaccante dell’Inter (“Non lo conosco”) e la frecciata al gioco dei rossoneri

Spietato in campo, sincero davanti al microfono: alla vigilia di Italia-Norvegia Erling Haaland regala titoli ai giornalisti in conferenza stampa esaltando l’amico Gigio Donnarumma e snobbando Pio Esposito (“Non lo conosco”). Poi si lascia scappare una ingiustificata frecciata al Milan.

Italia-Norvegia, gli elogi di Haaland a Donnarumma

Ha segnato 14 gol nelle qualificazioni mondiali, 53 in 47 presenze con la Norvegia, ma Erling Brut Haaland resta umile quando si parla di attaccante più forte al mondo: “Vi piacerebbe che io parlassi di me in un certo modo… Non ci casco, io mi concentro solo sul mio lavoro e lascio agli altri il diritto di giudicarmi”, dice il centravanti alla vigilia di Italia-Norvegia.

In compenso, ha parole al miele per Gigio Donnarumma, suo compagno al Manchester City: “È uno dei più bravi portieri del mondo e un ottimo ragazzo. Ma non sento particolari sensazioni nell’affrontarlo”, le sue parole.

Pio Esposito snobbato

Haaland appare meno modesto, invece, quando gli chiedono un commento su Pio Esposito, il nuovo talento del calcio italiano che ha già segnato 2 reti con la Nazionale. “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui”, la risposta di Haaland, che pare dunque snobbare l’attaccante dell’Inter.

Le sue successive parole, però, sembrano improntate alla sincerità più che al desiderio di ridimensionare il giovane collega. “Magari queste parole mi si ritorceranno contro – aggiunge Haaland – perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia avrà qualità”.

La frecciata al Milan

Decisamente più sibillina, come velenosa, è invece la battuta a cui Haaland si lascia andare quando gli chiedono di San Siro e della sua migliore esperienza vissuta nello storico stadio di Milano. “Sono stato qui solo due volte: per una partita del Milan e una volta in cui ho visto suonare i Coldplay, nel 2017 – la risposta di Haaland – Quindi dico i Coldplay…”. Evidentemente lo spettacolo offerto dai rossoneri non dev’essere stato gradito dal bomber vichingo…