Italia-Norvegia, moviola: due rigori nel primo tempo avrebbero evitato la figuraccia

La prova di Hernandez a San Siro nella gara di qualificazione per i Mondiali analizzata al microscopio, il fischietto delle Canarie ne ha ammoniti 5

Nato alle Canarie, a Lanzarote, classe ’82 Alejandro Hernandez – la scelta dell’Uefa per Italia-Norvegia – non ha grandissima esperienza internazionale. Arbitro Fifa dal 2014, nel 2016 viene designato come arbitro della partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2016 tra Barcellona e Siviglia (3-0). Il 18 maggio 2022 è 2° AVAR nella finale di Europa League 2021-2022 Eintracht Francoforte-Rangers, coadiuvando il VAR olandese Pol Van Boekel e l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. E’ stato convocato per Euro 2024 in Germania ma solo nel ruolo di VAR. Di recente ha diretto in Champions Juve-Psv e Sparta Praga Inter ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti tra le due nazionali

Nei 17 precedenti tra le due nazionali 9 vittorie azzurre, 4 pareggi e 4 sconfitte (l’ultima lo 0-3 dell’andata) con uno score di 21 gol fatti e 16 subiti.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Sánchez IV uomo, del Cerro Grande al Var e Gómez all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bastoni, Locatelli, Barella, Pio Esposito, Haaland e il ct Gattuso.

Italia-Norvegia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Aier colpisce Retegui con un braccio in area, l’attaccante italiano rimane a terra: per l’arbitro non c’è nulla. Al 29′ yrattenuta vistosa di Haaland ai danni di Frattesi. Il bomber norvegese rischia un giallo che il direttore di gara tiene invece nel taschino. Al 38′ anche Esposito chiede un calcio di rigore, colpito a sua detta da Aier in piena area ma l’arbitro lascia giocare e il Var, dopo un lungo check, conferma che non c’è penalty. Al 44′ su una palla contesa c’è una trattenuta reciproca tra Heggem e Retegui, l’assistente di linea segnala l’irregolarità all’azzurro, Gattuso protesta e riceve la prima ammonizione dell’incontro, piuttosto esagerata. Giallo anche per Barella nel recupero per un fallo duro su Ryerson.

Al 63′ ammonito Locatelli dopo un fallo per fermare la ripartenza norvegese. Al 68′ giallo a Bastoni per proteste, dopo un fischio non gradito. Al 69′ scintille tra Pio Esposito e Haaland, che litigano nell’area di rigore azzurra: ammoniti entrambi. Rischia il giallo Locatelli che va a fermare una promettente incursione dello scatenato Nusa, proprio poco prima del suo pareggio. Al 72′ piccola sbracciata di Haaland ai danni di Mancini, che rimane a terra: tutto regolare. Dopo 3′ di recupero Italia-Norvegia finisce 1-4.