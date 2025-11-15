Italia-Norvegia: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming. Agli azzurri serve un miracolo

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'ultima partita degli Azzurri nel girone di qualificazione: playoff all'orizzonte, serve un miracolo contro Haaland e compagni

Ultimi 90 minuti di questa fase delle qualificazioni Mondiali per l’Italia di Gennaro Gattuso, che ospita la Norvegia di Solbakken allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. La differenza reti premia Haaland e compagni, che hanno di fatto blindato il primo posto nel girone contro l’Estonia pochi giorni fa. Agli Azzurri, infatti, servirebbe una vittoria con nove gol di scarto per staccare il pass per i Mondiali senza vivere l’incubo playoff. Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere Italia-Norvegia in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere Italia-Norvegia in diretta tv e streaming

Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani. Differita su Sky Sport a partire da mezzanotte, con la voce e il racconto di Fabio Caressa. Servizio streaming attivo su RaiPlay, attraverso il portale ufficiale della Rai e l’omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store. Una volta scaricata l’app, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi i 90 minuti di San Siro a partire dalle ore 20:45.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

L’Italia va verso la conferma del 4-4-2, con il ct Gattuso che dovrebbe affidarsi a gran parte dei titolari per chiudere al meglio il girone di qualificazione e centrare la settima vittoria in sette partite, così da riscattare il 3-0 incassato lo scorso 6 giugno ad Oslo. Donnarumma torna tra i pali, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne, mentre toccherà al tandem Mancini-Bastoni guidare il pacchetto arretrato.

In mezzo al campo spazio a Barella e Tonali, con Politano a destra e Zaccagni sul versante mancino. Il centrocampista dell’Inter rientra dalla squalifica. Esposito e Retegui in avanti, complice l’assenza dell’infortunato Kean.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Norvegia:

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Esposito, Retegui. Ct: G. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: S. Solbakken.

Italia-Norvegia, l’arbitro sarà Hernandez

Toccherà allo spagnolo Alejandro José Hernandez Hernandez dirigere l’incontro tra Italia e Norvegia, in programma a San Siro domenica 16 novembre alle ore 20:45. Il fischietto iberico, classe ’82, sarà coadiuvato dagli assistenti José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP). Ruolo di Quarto Ufficiale affidato a José María Sánchez Martínez (ESP), mentre in sala Var agiranno i connazionali Carlos Del Cerro Grande e Valentín Pizarro Gómez.

Arbitro esperto, con più di 240 apparizioni nel massimo campionato spagnolo e 14 presenze in Champions League, oltre alle tante partite dirette nelle altre competizioni europee. In passato, ha già incrociato gli Azzurri, come testimonia il precedente casalingo con l’Ucraina, datato settembre 2023. All’epoca, si trattava della sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024.