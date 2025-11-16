Italia-Norvegia, Adani impazzisce per Pio ma lo sfottò ad Haaland è un clamoroso autogol: la sentenza social

L'attaccante dell'Inter a bersaglio nel suo stadio: il secondo gol consecutivo con la Nazionale manda in estasi l'ex difensore. Ma il bomber scandinavo poi lo zittisce

Undici minuti sono bastati a Pio Esposito per sbloccare l’ultimo match delle qualificazioni Mondiali tra Italia e Norvegia. Un sigillo da bomber di razza nel suo stadio: San Siro ai piedi del giovane attaccante dell’Inter, che ha fatto impazzire anche Lele Adani. Il commentatore della Rai ha colto la palla al balzo per lanciare una bordata ad Haaland. Ma il cecchino del City si è poi vendicato con un uno-due micidiale nei minuti finali.

Italia-Norvegia: la sblocca Pio Esposito, che gol

Secondo gol consecutivo con la maglia dell’Italia dopo quello alla Moldova, terzo in totale con la Nazionale maggiore in sole cinque presenze. Francesco Pio Esposito si sta rivelando sempre più prezioso per Gattuso, che non ha affatto patito l’assenza dell’infortunato Kean.

A San Siro, davanti ai suoi tifosi (di fede nerazzurra) che lo hanno subito adottato, il classe 2005 di Castellammare di Stabia ha realizzato un gol da centravanti vero. Spunto del compagno di squadra all’Inter Dimarco, palla a Pio, bravissimo a proteggersi dalla marcatura di Heggem e poi a girarsi nell’area piccola per trafiggere Nyland con una potente rasoiata.

Adani impazzisce in telecronaca: bordata ad Haaland

Al gol dell’ex Spezia Lele Adani ne ha inventata un’altra. Ricordate il “pranzo al sacco” di Israele-Italia 4-5? Beh, ecco una nuova chicca che ha subito scatenato i tifosi sui social. Questa volta la voce tecnica che accompagna la telecronaca di Rai1 curata da Alberto Rimedio ha preso di mira addirittura Haaland, il fenomeno del Manchester City già autore di 30 gol in stagione. “E ora, caro Erling, lo conosci Pio?”. Questa la bordata dell’ex difensore al gigante scandinavo. Poi ha continuato così: “Stasera la Norvegia dorme un po’, non la vedo tanto centrata”.

Non si contano i commenti su X. “Adani eccitato per Pio Esposito come un bambino al reparto merendine di un supermercato” scrive Gobbo. “Come sempre ridicolo” punge Patos. “Per quanto ancora ci obbligherete ad ascoltare questo scempio?” si domanda Pietro.

Che cosa aveva detto Haaland su Pio

Haaland ha parlato alla vigilia del big match di San Siro, facendo storcere il naso al popolo nerazzurro. Già, a una domanda su Pio Esposito, il compagno di squadra di Donnarumma alla corte di Guardiola aveva detto: “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui”.

Salvo poi correggere il tiro: “Magari queste parole mi si ritorceranno contro, perché ci farà tre gol, ma io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia avrà qualità”.

La vendetta di Erling e l’autogol di Lele

Settantasette minuto da spettatore non pagante con qualche battibeccato qua e là con Mancini e Pio, prima di salire in cattedra con un uno-due micidiale.

Al 78′ ha sfruttato la pennellata di Nusa per staccarsi dalla marcatura di Bastoni e Dimarco e insaccare alle spalle di Donnarumma il gol dell’1-2. Due minuti dopo, la doppietta: errore in fase di costruzione di Bastoni, Bobb mette in mezzo dalla destra e per il cecchino norvegese è un gioco da ragazzi calare il tris. Pazzeschi i numeri di Haaland: 32 reti stagionali, 16 nelle qualificazioni Mondiali.

“Ora anche Pio conosce Erling” cinguetta ‘Noi siamo Juventus’. “Sta zitto la prossima volta fai più bella figura” rincara LK. “Direi che Haaland ha risposto con i fatti ad Adani” chiosa Danilo.