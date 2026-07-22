Tutto facile per le Azzurre contro le Orange: 3-0 senza troppe sofferenze per il sestetto di Velasco, che tornerà in campo sabato. Kate pasticcia con gli orari.

Tutto facile per l’Italia nei quarti di finale delle VNL Finals a Macao. Chissà se era solo pretattica quella della vigilia di Julio Velasco sulle insidie del match contro l’Olanda, fatto sta che le Azzurre hanno fatto un sol boccone di Dambrink e compagne, superandole con un secco 3-0. Per l’Italia del volley la certezza di giocare altre due partite nel mini torneo di Macao: sabato la semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone, domenica la finale per il primo o – malauguratamente – per il terzo posto. Le Azzurre hanno vinto le ultime due edizioni della manifestazione, nel 2024 e nel 2025, preludio ai trionfi in Olimpiadi e Mondiali.

VNL, Italia-Olanda: dominio azzurro sin dall’inizio

Azzurre in campo col sestetto base di questa fase finale di VNL: Orro e Antropova in diagonale palleggiatrice-opposta, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr centrali, Fersino libero. Sin dall’inizio si capisce che sarà difficile per le olandesi: l’Italia tiene bene a muro e in attacco è sorretta da un’Antropova in forma smagliante, capace di tenere in panchina Paola Egonu praticamente per tutta la partita. Solo pochi scampoli di match e un solo punto a referto per Paoletta in versione “riserva di lusso”. Il primo set, nonostante una mini rimonta olandese da 8-3 a 12-12, si chiude sul 25-21 a favore dell’Italia.

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Volley, Antropova top scorer, bene anche Sylla e Fahr

Nel secondo la storia non cambia, anzi il dominio azzurro si fa ancora più accentuato. Nervini e Fahr guidano l’allungo dell’Italia (6-1), Dambrink e Knollema provano a scuotere le compagne ma è un bellissimo attacco al centro di Danesi a chiudere i giochi e a firmare il 2-0 sul 25-16. Nel terzo parziale le Tulipane reggono solo nei primi scambi, sul 7-4 coach Koslowski chiama timeout ma la mossa non sortisce grossi effetti visto che le Azzurre scappano via sul 13-7. S’arrabbia pure Velasco, però, quando l’Olanda firma un piccolo parziale e si riporta a -4. Poco male: finisce 25-16. Antropova MVP e top scorer con 16 punti, in doppia cifra anche Sylla (11) e Fahr (10).

Italia in semifinale di VNL, le parole di Kate Antropova

A fine match Kate Antropova risponde alle domande dell’inviato di VBTV: “Ci divertiamo a giocare a pallavolo, anche in allenamento. Stiamo mettendo in queste finali tutto quello di cui siamo capaci, Julio ci dice sempre che anche quando siamo in diffioltà dobbiamo rimanere aggressive e giocare la nostra partta. Abbiamo rotto il ghiaccio, dovevamo trovare un po’ di ritmo, siamo contente e non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio”. Quindi una piccola e innocente gaffe: “Seguiteci anche in semifinale, finalmente giochiamo a orari dove potete vederci“. In realtà per tutto il torneo le Azzurre hanno giocato a orari “non impossibili” e sabato saranno di scena alle 10 o alle 13.30.