Italia, Orrico: Si capiva subito che si andava a parare con Mancini, quella di Pirlo solo una buffonata ESCLUSIVA

Eppure la panchina azzurra sembrava di Pirlo… “Quella di Pirlo è stata una buffonata e basta”

Se aveva previsto tutto da un mese è un mago… “Ma no, che Mancini fosse il pupillo di Malagò, il prescelto, l’avevano capito tutti. Puntavano su di lui sin dal primo momento”

Mister la telenovela ct è finita, che idea si è fatta su questo mese di ribaltoni e contraddizioni? “Non mi vorrà mica fare un’intervista con ‘sto caldo eh? Va bene dico cosa penso, si era capito dall’inizio dove si voleva andare a parare”

Ha vissuto la telenovela del ct dell’Italia con un certo distacco Corrado Orrico. L’ex tecnico dell’Inter, provato per il caldo di questi giorni, non si dice sorpreso per la nomina di Mancini, non si strappa le vesti per l’epilogo della vicenda Maldini e si confessa in esclusiva a Virgilio Sport.

Oddio, è costata le dimissioni di Maldini, l’uomo nuovo del calcio italiano che avrebbe dovuto fare la rivoluzione tanto attesa…

“La rivoluzione la possono fare anche Mancini e Ranieri, che sono due persone preparatissime, originali e con tante idee, non è che senza Maldini adesso crolla tutto”.

L’altro nome per la panchina era quello di Conte, lei chi avrebbe scelto?

“Sono bravissimi tutti e due anche se con metodi differenti. Conte punta molto su lavoro e disciplina, Mancini ha più fantasia come quando giocava, sono due strade diverse che però arrivano entrambe a destinazione”