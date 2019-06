Italia: ostacolo Polonia verso la semifinale

Seconda partita all’Europeo 2019 per l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio, che dopo l’esaltante vittoria in rimonta sulla Spagna sarà di scena ancora al “Dall’Ara” di Bologna, questa volta contro la Polonia a propria volta reduce dal successo sul Belgio per 3-2.

Sarà quindi un vero e proprio spareggio con vista primo posto e qualificazione per le semifinali. Le due squadre peraltro giocheranno conoscendo già il risultato di Spagna-Belgio, che si giocherà alle 18.30 a Reggio Emilia.

Per quanto riguarda le formazioni, Di Biagio opererà qualche cambiamento. A riposo gli acciaccati Zaniolo e Kean, oltre che Bonifazi, uscito con i crampi contro la Spagna. Spazio dall’inizio per Orsolini e Cutrone in attacco e per Bastoni in difesa.

Probabili formazioni.

Italia: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

Polonia: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski.





