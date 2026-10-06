L'elenco completo delle convocate e dei convocati azzurri in procinto del prossimo appuntamento a Doha dal 2 al 7 novembre 2026

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con i Mondiali imminenti, la capitana Marcela Ferrari, coadiuvata dai vice della nazionale femminile Saverio Palmieri e da quello della nazionale maschile Filippo Scala, ha diramato la lista delle giocatrici e dei giocatori convocati per la FIP World Cup 2026, in programma sui campi del Khalifa International Complex di Doha dal 2 al 7 novembre. Un appuntamento atteso, che ha indotto a sperimentare nomi di sicura esperienza e personaggi emergenti, nell’ambito del circuito ufficiale. La selezione rosa si presenta ai prossimi Mondiali con Giulia Dal Pozzo, nuova numero uno d’Italia e rivelazione dell’anno dopo la storica semifinale conquistata al Major del Foro Italico, e su Carolina Orsi, capace di toccare il miglior ranking di sempre per una tennista azzurra (n. 24) e reduce dai quarti al Roland Garros.

La nazionale si prepara ai Mondiali

Con loro, la plurititolata Giulia Sussarello, Emily Stellato (quattro volte campionessa italiana consecutiva), Giorgia Marchetti e Martina Parmigiani, stabilmente rientrata nella top-100 mondiale. La rosa si arricchisce infine con il talento delle due debuttanti assolute in Nazionale Maggiore: Clarissa Aima e Caterina Baldi.

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Le convocate

Clarissa Aima,

Caterina Baldi,

Giulia Dal Pozzo,

Giorgia Marchetti,

Carolina Orsi,

Martina Parmigiani,

Emily Stellato e

Giulia Sussarello.

Le scelte al maschile

Mix di esperienza e sportivi in ascesa anche sul versante dell’Italia al maschile: formazione guidata da Flavio Abbate, primo azzurro di nascita a fare il suo ingresso nella top-50 mondiale, e da Marco Cassetta. Accanto a loro figurano Simone Cremona (campione europeo 2019), Giulio Graziotti (campione d’Italia in carica), Simone Iacovino, Alvaro Montiel Caruso e l’italo-argentino Aris Patiniotis.

Con loro anche Michele Brambilla, pronto al debutto nella selezione maggiore ha conquistato nel 2026 una storica medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Universitari di Malaga, insieme al connazionale Noa Bonnefoy.

I convocati