Italia, Palestra manda un messaggio a Mancini, spiega il motivo del no all’Inter e lancia l'alleanza con Donnarumma

L’ex calciatore di Atalanta e Cagliari rivela i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Chelsea invece dell’Inter e sulla nazionale rivela: “Serve la giusta mentalità”

L’estate di Marco Palestra sta andando secondo il miglior copione possibile. L’esterno, lo scorso anno al Cagliari, ha fatto il grande salto con l’arrivo al Chelsea e le prime apparizioni sembrano averlo già proiettato nel cuore dei tifosi dei Blues. Ma intorno alla sua scelta inglese si è scritto molto nel corso degli ultimi mesi visto che di mezzo c’è stato anche un no all’Inter. E ora è il calciatore a prendere la parola.

Le ambizioni con la maglia del Chelsea

Marco Palestra vola, la sua velocità nei primi test estivi ha impressionato tutti al Chelsea. Ma a impressionare sono anche le sue3 parole e le sue ambizioni: “Lo scorso anno non mi aspettavo di essere premiato come miglior difensore in Italia ma per me è solo l’inizio. Ho bisogno di migliorare ogni giorno. Spero di poter essere anche il miglior difensore della Premier. Magari sarà difficile ma ho detto la stessa corsa all’inizio della scorsa stagione. Voglio provare a fare il massimo e la cosa più importante è quella di vincere con la maglia del Chelsea, preferirei un trofeo al club e niente a me”.

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Il messaggio a Mancini

Con l’arrivo di Marco Palestra, la pattuglia italiana in Premier League si allarga ancora con la presenza anche di Riccardo Calafiori, Gigio Donnarumma, Sandro Tonali e Guglielmo Vicario (anche se il portiere sembra sulla lista dei partenti al Tottenham). Un contingente che dimostra che il calcio italiano continua a sfornare talenti apprezzati anche all’estero ma che poi fa fatica con la nazionale: “Di sicuro non è il miglior momento del calcio italiano. Credo che sia una cosa positiva il fatto che sia venuto in Premier, perché è il miglior campionato del mondo e mi posso mettere alla prova. Io, come tutti gli altri che giocano in Inghilterra, possiamo aiutare l’Italia a qualificarsi per la Coppa del Mondo e magari vincere qualcosa. L’Italia è uno dei migliori paesi nella storia del calcio. Penso che con la giusta mentalità possiamo provare a vincere la Coppa del Mondo e anche gli Europei”. E Roberto Mancini prende già nota.

Il no all’Inter

Nel corso dell’intervista Palestra non parla in maniera diretta del motivo che lo ha portato a scegliere il Chelsea piuttosto che l’Inter, anche se le sue parole sulla Premier sono un indizio importante. La scelta del difensore di lasciare l’Italia rifiutando anche una proposta importante come quella della squadra che ha appena conquistato lo scudetto ha fatto molto discutere. Ma la voglia di mettersi in mostra in una squadra in cui gli italiani hanno sempre fatto bene (a cominciare da Vialli e Zola) e di testare il campionato considerato il più competevo al mondo hanno fatto la differenza.