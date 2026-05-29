Nations League, Velasco mette tutto nelle mani di Antropova: la decisione a sorpresa su Cambi. Perché mancano Egonu e Sylla

Il ct della nazionale di pallavolo femminile ha diramato le convocazioni per la prima tappa di Nations League che si giuocherà dal 3 al 7 giugno a Brasilia, Antropova giocherà in banda

Una nazionale con un esperimento importante. L’Italvolley femminile si approccia alla prima tappa della Nations League che si giocherà dal 3 al 7 giugno a Brasilia con Antropova nel ruolo di schiacciatrice. Julio Velasco ha deciso di puntare su questa nuova soluzione aspettando il ritorno in nazionale di Paola Egonu e delle altre big azzurre.

Le scelte di Velasco

Non ci sono grosse sorprese nelle convocazioni di Julio Velasco. Il piano di avvicinamento a questa estate di competizioni è stato deciso con grande anticipo e sarà un’occasione anche per vedere all’opera una nazionale sperimentale con tante giovani che avranno spazio. L’Italvolley non ci arriva però con il ruolo di favorita e mantenere aperta la striscia di 36 vittorie nei match ufficiali cominciata nella seconda fase della Nations League 2024 sarà molto complicato. Il punto di riferimento sarà Ekaterina Antropova che per il bene dell’azzurro ha deciso di mettere a disposizione il suo talento anche nel ruolo di schiacciatrice, aspettando il ritorno di Paola Egonu.

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Italia, le 14 convocate per la Nations Leagfue

Saranno 14 le azzurre impegnate a Brasilia dove incroceranno Bulgaria, Paesi Bassi, Turchia e le padrone di casa del Brasile. I match di avvicinamento sono andati come da copione con 5 vittorie in altrettante uscite ma ora si fa sul serio. Nel ruolo di libero ci sarà Eleonora Fersino dopo il ritiro di Monica De Gennaro, mentre le opposte saranno Merit Adigwe e Binto Diop che si giocano anche il posto in vista degli Europei. La palleggiatrice è Carlotta Cambi che è stata investita anche dei gradi di capitana, mentre come martello di riserva c’è Stella Nervini, reduce da un’ottima stagione a Milano.

Queste le convocate azzurre:

Palleggiatrici : Carlotta Cambi e Francesca Scola

: Carlotta Cambi e Francesca Scola Opposti : Merit Adigwe e Binto Diop

: Merit Adigwe e Binto Diop Schiacciatrici : Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini ed Ekaterina Antropova

: Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini ed Ekaterina Antropova Centrali : Denise Meli, Yasmina Akrari, Linda Nwakalor e Linda Manfredini

: Denise Meli, Yasmina Akrari, Linda Nwakalor e Linda Manfredini Liberi: Ilaria Spirito ed Eleonora Fersina

Egonu, Sylla e Orru: perché non ci sono le big

L’estate 2026 rappresenta una sorta di fase di transizione per le azzurre che vengono da due stagioni ricche di successi ma anche di fatica soprattutto dal punto di vista mentale. Nel 2024 è arrivata la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi dopo una Nations League servita a gettare le basi, poi lo scorso anno il titolo Mondiale. Per questo motivo il ct azzurro Velasco ha deciso di concedere un po’ di riposo extra alle big azzurre che sono state maggiormente impegnate: Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi, Sara Fahr, Myriam Sylla hanno avuto un po’ di vacanze extra ma a meno di clamorosi colpi di scena saranno tutte a disposizione per gli Europei.