Italia, stop alla serie A per preparare i playoff Mondiali: la proposta di Montella condivisa da Gattuso fa discutere

Il c.t. della Turchia, che in semifinale affronterà la Romania, chiede la sospensione dell'ultimo turno di marzo del campionato

Fermare la serie A a fine marzo per permettere alle nazionali impegnate nei playoff per i Mondiali 2026 di prepararsi al meglio: è questa la proposta avanzata alla Figc da Vincenzo Montella. “Anche Gattuso ne sarebbe felice”, ha detto il c.t. della Turchia. Ma l’idea non piace a molti tifosi.

Fermare la serie A per i playoff Mondiali

Uno stop alla serie A per permettere ai nazionali di prepararsi al meglio ai playoff Mondiali di fine marzo: è questa la proposta avanzata alla Figc dopo il sorteggio effettuato dalla Fifa a Zurigo da Vincenzo Montella, attuale c.t. della Turchia. L’allenatore napoletano teme infatti che i tre nazionali turchi che militano nel campionato italiano – Yildiz della Juventus, Calhanoglu dell’Inter e Celik della Roma – arrivino stanchi o non sufficientemente pronti alla semifinale contro la Romania. Nell’eventuale finale, la Turchia troverebbe poi la vincente di Slovacchia–Kosovo.

Gattuso d’accordo secondo Montella

“Ho tre giocatori in serie A – ha dichiarato Montella a Sky Sport – e ho chiesto alla Federcalcio di fermare il campionato l’ultima domenica”. Il calendario della serie A prevede infatti che la 30a giornata si giochi il 22 marzo, quattro giorni prima della semifinale dei playoff (il 26 marzo) e 9 giorni prima della finale (31 marzo). “Se i giocatori ti arrivano in nazionale lunedì non puoi fare un allenamento vero fino a mercoledì e giovedì c’è già il pre-gara”, ha sottolineato Montella, che ha poi evidenziato come l’eventuale stop alla serie A avrebbe un effetto positivo anche per l’Italia. “Avere due giorni in più fa la differenza, anche Gattuso ne sarebbe contento”, ha sottolineato il c.t. della Turchia.

Le critiche dei tifosi all’idea di Montella

In attesa di una risposta della Figc, la proposta di Montella non sembra aver raccolto grandi favori da parte dei tifosi delle squadre italiane. Sui social sono numerosi coloro che bocciano l’idea dell’Aeroplanino. “Ma sì facciamo finire la serie A verso fine giugno così arrivano tutti al Mondiale morti…”, commenta sarcastico Obito su X. “Ma fammi il piacere. Fate 25 soste all’anno per le nazionali e ora dobbiamo addirittura fermare il campionato. Pagate voi gli stipendi ai giocatori, allora”, risponde Tiarossi.

“Io fermerei proprio la serie A punto. Prima che possa commettere altri crimini contro il calcio con altri 0-0”, ironizza Francesco. “Forse certe situazioni andrebbero programmate, nell’evenienza, a monte”, sottolinea Enrico. “Ma basta! Il calcio, anche quello delle nazionali viene portato avanti dai club”, sbotta Tommaso. “Bastava fare una seria A a 18 squadre ma invece…”, ricorda Etrusco. “Ma fermiamo le nazionali, piuttosto”, la chiosa di Daniele.