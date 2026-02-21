Italia, per Gattuso nuova candidatura, chi sale e chi scende nella lista per i playoff Mondiali

Dal campionato arrivano nuove indicazioni in ottica spareggi Mondiali. Tra chi viene meno e chi può subentrare, il gruppo potrebbe subire delle modifiche.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Manca poco più di un mese a Italia-Irlanda del Nord, match che potrebbe rafforzare o spegnere del tutto le ambizioni Mondiali della Nazionale azzurra. Passano i giorni e cresce l’attesa, soprattutto nella testa di Gennaro Gattuso, uomo al quale la Federazione ha assegnato il peso della responsabilità di un evento del genere dopo i due flop consecutivi. Ringhio ha le spalle larghe e le idee piuttosto chiare, anche se dal campionato arrivano nuove indicazioni da raccogliere.

Le cene di Ringhio e il no di Di Lorenzo

Da quando ha accettato l’incarico, Gennaro Gattuso ha scelto il confronto diretto con i possibili convocati, organizzando anche cene informali per compattare il gruppo e sondare disponibilità e condizioni. In questo quadro pesa però l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che non sarà disponibile per fine marzo e probabilmente neanche per gli eventuali mondiali. Una defezione che complica i piani sulla corsia destra, considerando esperienza e leadership del capitano del Napoli. Gattuso dovrà quindi trovare una soluzione affidabile in un reparto già sotto osservazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerarchie da riscrivere e l’opzione Palestra

L’assenza di Di Lorenzo apre inevitabilmente scenari nuovi sulla fascia destra. Tra i profili monitorati c’è Palestra, terzino destro che può garantire spinta e freschezza atletica, alternativa più offensiva rispetto ad altre soluzioni. Le ultime giornate di campionato potrebbero incidere in modo decisivo sulle scelte finali, soprattutto in un ruolo così delicato negli equilibri di Gattuso. Il ct valuta anche eventuali adattamenti tattici, senza escludere cambi di sistema per coprire al meglio la corsia. Nei playoff serviranno solidità e coraggio: ogni dettaglio può fare la differenza. In tema terzini, ad esempio, non va scartata l’opzione Bartesaghi.

Chi sale: Berardi, Pio Esposito e le sorprese

Dal campionato arrivano segnali che possono incidere sulle convocazioni. Domenico Berardi sta vivendo settimane di grande continuità e potrebbe tornare centrale nel progetto offensivo azzurro, garantendo esperienza e qualità negli ultimi trenta metri. Attenzione anche al nome nuovo di Francesco Pio Esposito, in crescita e capace di offrire fisicità e profondità, caratteristiche utili contro difese chiuse. Nella lista dei possibili outsider spunta anche Vergara, profilo giovane che intriga per dinamismo e imprevedibilità. Gattuso osserva, prende appunti e valuta se inserire energie fresche in un gruppo che ha bisogno anche di entusiasmo.

Chi scende: Chiesa, la continuità di Zaniolo e i dubbi di Scamacca

Doveva essere il nostro Sinner, prendendo in prestito una frase ad effetto dello Spalletti CT, ma Federico Chiesa si è invece completamente spento nella fredda Liverpool. Difficile, ad oggi, prevedere un possibile rilancio dell’ex juventino in ottica Mondiale. Era partito benissimo Nicolò Zaniolo, rallentato da un brutto infortunio dal quale dovrà riprendersi quanto prima. Da monitorare, inoltre, le condizioni di Gianluca Scamacca, spesso fermo ai box e che dovrà dare segnali di un certo livello da qui ai prossimi mesi.